Carlos del Campo: "En 20 años hemos avanzado mucho en materia de seguridad"

Carlos del Campo, adjunto a la presidencia de LaLiga, aseguró este jueves en Madrid que durante los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo y se han visto avances en materia de seguridad en los estadios de fútbol españoles.

"Los campos tienen que ser, desde el punto de vista práctico, un elemento de disfrute, que la gente pueda ir con sus familias de manera segura. De los últimos veinte años aquí hemos avanzado muchísimo en esta materia. Aunque cuando uno es torpe y mete la pata nos echa todo por tierra", dijo.

En ese sentido también es importante lo que pasa más allá de los estadios pero va relacionado con el fútbol: "No nos vale que se diga que algo ha pasado fuera del estadio. Nosotros intentamos que no se produzcan ni dentro ni fuera porque lo que se produce fuera incide en lo que es la industria y el sector".

"Desde el punto de vista real no nos podemos quejar porque tenemos una Policía que en este sentido es fantástica, muy profesional y que sabe lo que se hace. Lo demuestra con profesionalidad cada fin de semana", comentó durante una mesa redonda junto a Mariana Galván, asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación de la República Argentina.

También, a su juicio, los cánticos negativos son un tema que hay que solucionar: "Cuando esos cánticos exceden a lo admisible racionalmente lo que hemos hecho es tomar cartas en el asunto y denunciarlos. Nunca puede valerse uno de ellos para faltar al respeto, insultar... Existe una conciencia en nuestro fútbol que ha llevado a una disminución sustancial de este tipo de conductas".

Como refuerzo para la materia de seguridad LaLiga ha 'fichado' a Florentino Villabona, quien fuera alto cargo de la Policía Nacional: "Responde a que en LaLiga hay voluntad de tener a los numero uno y en este sentido se ha logrado. Nuestro objetivo es el día a día, seguir trabajando, no levantar la guardia".

"Pero en la violencia no hay una vacuna. Podemos estar trabajando, estar todo el día encima de ello, pero si hay un patoso que nos estropea la película es lo que se ve. La voluntad es siempre que la mejor gente esté en esta casa y en este sentido se ha hecho el fichaje de Florentino Villabona", señaló.

Del Campo profundizó en la relación establecida con Argentina pasa asesorarles en el campo de la seguridad: "Venimos trabajando regularmente desde el 2017 no ya solo a nivel de la experiencia sino también a nivel de legislación, de elementos técnicos de aplicación en materia de prevención de la violencia".

"Tenemos un contacto prácticamente a diario, lo que nos permite que no solo se quede en la firma de un convenio sino que somos interactivos. Eso es muy importante porque desde el punto de vista práctico nos enriquece a las dos partes", destacó.

Además argumentó el porqué de esta colaboración: "Veíamos una voluntad clara del nuevo gobierno argentino de acometer el problema. Se han hecho muchísimas cosas a nivel práctico, a nivel de aficionados. A nosotros nos cautivó la idea de que veíamos que iban en serio, que no era una cuestión que se quedara ahí. Luego han pasado a la acción y han mejorado notablemente en este tipo de cuestiones".

Por otro lado defendió el sistema de 'tribuna segura' que existe en el país sudamericano: "Me encantó. Desde el punto de vista preventivo es magnífico porque hay un control real. Y desde el punto de vista social es efectivo porque no solo controla a las personas con una prohibición de acceso sino a la que tenga causas penales pendientes. Me parece un sistema espléndido".