Chivas acepta que Almeyda tiene dudas con el plantel

Guadalajara (México), 23 may (EFE).- El entrenador del Guadalajara del fútbol mexicano, Matías Almeyda, está inquieto y poco convencido con el armado del plantel por parte de la directiva, lo que pondría en duda su permanencia en el equipo, afirmó hoy el director deportivo, Francisco Javier de Anda.

El directivo habló este martes con el entrenador para informarle cómo van las negociaciones para adquirir refuerzos con miras al torneo Apertura 2018 y al Mundial de Clubes de diciembre en los Emiratos Árabes y lo notó "dubitativo".

"Matías (Almeyda) está inquieto, hay que decirlo, acabo de hablar nuevamente con él, estoy en constante comunicación con él, y me dijo: "No estoy del todo convencido con el tema del plantel", reveló De Anda.

Añadió que lo único que le pide a Almeyda si acepta la formación del plantel es que inicie el torneo comprometido para conseguir el objetivo de clasificar a la liguilla y hacer un buen papel en el compromiso internacional.

De Anda dijo que "sería irresponsable" que el técnico decidiera de último momento no seguir al frente de Chivas porque no le gustó la plantilla, aunque se mostró confiado en que esto no sucederá.

"No creo que sea el estilo de Matías, está abierta la posibilidad de intercambiar puntos de vista si le gustan o no le gustan las cosas", dijo.

Afirmó que las negociaciones con algunos jugadores que Almeyda busca incorporar al equipo no han tenido éxito como el caso de lateral José Madueña, cuyo equipo, el Cruz Azul, no está dispuesto a venderlo, o de Jorge Torres Nilo y Javier Aquino, a quienes el técnico del Tigres, Ricardo Ferreti, desea mantener en su nómina.

De Anda reafirmó que la directiva no pagará fuertes cantidades de dinero para traer refuerzos debido a que atraviesa por una crisis económica, y eso impedirá fichar a grandes figuras para hacer frente a los compromisos de los próximos meses.

La búsqueda de posibles refuerzos sigue en marcha no solo en los equipos de la Liga MX sino también de las ligas de Estados Unidos y Europa, e incluso en la división mexicana de Ascenso, según De Anda.

El director deportivo informó que llegaron a un acuerdo para solventar el adeudo con los jugadores, lo que dejará sin efecto la inhabilitación impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol en el sentido de que no podrían hacer ninguna compra hasta no liquidar el pago.

"Está confirmado que no tendremos ese inconveniente" recalcó el directivo.