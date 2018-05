La UEFA confirma la devolución de unas mil entradas por el Real Madrid

La UEFA confirmó este jueves que el Real Madrid ha devuelto algo más de mil entradas para la final de la Liga de Campeones que jugará dentro de dos días contra el Liverpool en la capital ucraniana y que por motivos de seguridad no pueden venderse a los aficionados del equipo inglés.

Así lo explicó el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo del organismo, en la que dijo que el reparto de localidades para la final se hizo de forma justa y reconoció que la reventa "es un gran problema".

"El Real Madrid ha devuelto algo más de mil entradas, pero no se pueden vender a los seguidores del Liverpool por seguridad. No estoy seguro de que se pueda acabar con la reventa que es un gran problema", señaló Ceferin.

También comentó que más del sesenta por ciento de las entradas para la final se repartieron entre los aficionados, una distribución que consideró justa, y opinó que la final en estos momentos está al cincuenta por ciento para los dos clubes que la jugarán.

Ceferin indicó que el Ejecutivo no trató la posible creación de nuevas competiciones que sopesa la FIFA, cuya actitud en esta materia ha cuestionado recientemente, y aseguró que las asociaciones de la UEFA no seguirán ninguna directriz en la votación el mes que viene de la sede para el Mundial de 2026. "No hay candidato europeo y ni disciplina de voto", aseguró en alusión a la decisión que el Congreso de la FIFA tendrá que tomar el 13 de junio en Moscú y elegir entre las candidaturas presentadas por Marruecos y la conjunta de Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente habló a su vez de la aprobación hoy de la nueva edición del Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero de la UEFA, "para fortalecer las reglas existentes" y "aumentar la transparencia con la obligación para los clubes de publicar su información financiera, incluidos los pagos a agentes".

"Los cambios buscan mejorar la transparencia. Los clubes deberán publicar sus números y lo que pagan a los agentes. Cuando haya dudas y se supere el límite de gasto se revisarán los presupuestos de los clubes", precisó.

Según la UEFA, la normativa "mejorará la armonización de los principios de información financiera y contable sobre transacciones específicas de fútbol, tales como los requisitos contables específicos para el traspaso de jugadores",

También buscará anticiparse a posibles problemas con la introducción de "nuevos indicadores financieros que permitirán un control más estricto de los presupuestos de los clubes por parte del Comité de Control Financiero de Clubes (CFCB)"

El ratio de deuda sostenible, que mejorará la monitorización sobre la posición de la deuda de los clubes, y el indicador de déficit de traspaso de jugadores, que mejorará el control sobre los gastos de traspasos de clubes por encima de cierta cantidad, serán los citados indicadores.

El Ejecutivo, que eligió las sedes de las finales de las competiciones de clubes para 2020 y aprobó el calendario de la Eurocopa de ese año, también acordó medidas para ofrecer "mejor protección y educación de los jugadores jóvenes y para fortalecer el desarrollo del fútbol femenino".