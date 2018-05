Klopp apuesta por el once esperado

Kiev, 26 may (EFE).- El alemán Jurgen Klopp, técnico del Liverpool, no sorprendió con el equipo titular que presentará en la final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, e inicia con el once esperado con su tridente ofensivo como gran amenaza formado por 'Mo' Salah, Firmino y Mané.

El Liverpool comienza con: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané. En el banquillo quedan Mignolet, Clyne, Klavan, Moreno, Lallana, Can y Solanke.