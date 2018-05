Plantón de Villa a los periodistas; Matarrita, feliz de ir al Mundial

Houston (EE.UU.), 25 may (EFE).- El delantero internacional español David Villa no tuvo su mejor desempeño en el partido de la Jornada 13 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) y aunque marcó el primer gol del encuentro, su equipo del New York City perdió por 3-1 ante el Dynamo de Houston.

Pero si en campo, al margen del gol que consiguió al minuto 6, que le puso con ocho en lo que va de temporada y compartir con otros tres jugadores el liderato de máximo realizador, se quedó sin brillar, como el resto del equipo, al concluirlo, cuando debió cumplir con la "responsabilidad y obligación" de hablar a los periodistas, el jugador asturiano simplemente ignoró sus peticiones.

El "Guaje", que también recibió una tarjeta amarilla por protestar al árbitro, y en determinadas fases del partido mostró su descontento con la manera como el equipo competía en el campo, no asimiló bien la derrota y mostró muy poca profesionalidad con los periodistas.

Aunque el personal de prensa del New York City había confirmado que Villa podría hablar cuando abandonase el vestuario, el delantero internacional español a la petición concreta de dos periodistas, incluido un reportero de la Agencia EFE, se limitó a decir que no hacía declaraciones, sin que ofreciese ningún tipo de justificación.

Villa ni tan siquiera tuvo la delicadeza de pararse para de manera educada expresar sus deseos de no sentirse con ganas u otra razón, totalmente respetable, de dar declaraciones a la petición profesional y correcta que los periodistas le hicieron y que al final vieron perdido todo el tiempo que esperaron la salida del delantero internacional.

El máximo goleador en la historia de la selección de España acabó el partido -jugó los 90 minutos completos-- sin ningún tipo de problema físico y abandonó el campo perfectamente, sin ningún tipo de lesión, e inclusive firmó algunos autógrafos a los aficionados que se lo solicitaron.

Todo lo contrario sucedió con su compañero, el defensa internacional Donald Matarrita, que dentro del vestuario del New York City, habló con tranquilidad no sólo del partido sino también de toda la "ilusión" y motivación de estar con la selección de Costa Rica en el próximo Mundial de Rusia 2018.

"Es el sueño de cualquier profesional y estoy muy ilusionado de jugar con la selección de mi país", declaró a EFE Matarrita. "Llegó en un gran momento de forma y estoy convencido que podremos hacer un buen papel porque el equipo tiene potencial".