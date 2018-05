La Puerta 1 de El Molinón lleva desde hoy el nombre de Jesús Castro

La puerta número 1 del estadio de El Molinón lleva desde este sábado el nombre de Jesús Castro, el que fuera durante 17 temporadas portero del Sporting y fallecido hace 25 años tras rescatar del mar a dos niños británicos en la playa cántabra de Pechón.

El homenaje ha sido promovido por los aficionados rojiblancos y rápidamente secundado por el Ayuntamiento de Gijón, propietario del estadio, y cuya alcaldesa, Carmen Moriyón, estuvo presente en el acto que tuvo lugar al mediodía de hoy con presencia de la familia del fallecido y un gran número de ex jugadores, compañeros de Castro en su trayectoria como deportista.

En el acto estuvieron presentes Ciriaco, Mino, Jiménez, Juanjo, Ablanedo, Eloy, Joaquín, Redondo, Cundi, Maceda, Jorge DAvid, Claudio, Juanma o Manolo Sánchez Murias así como el presidente del Sporting Javier Fernández, los consejeros Fernando Losada y Javier Martínez o el concejal de Deportes Jesús Martínez.

Fernando Losada recordó "las 17 temporadas y 472 partidos que Castro defendió la camiseta del Sporting y este homenaje no es sino poner en valor no sólo su trayectoria deportiva si no también humana".

Jesús Martínez recordó como "hace tres meses se planteó al Ayuntamiento la posibilidad de que la puerta número 1 de El Molinón llevase el nombre de Jesús Castro" y destacó que "en aquel momento nadie podía suponer que ahora este campo lleve también el nombre de su hermano Quini, fallecido coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte de Jesús", lo que el concejal definió como una "terrible coincidencia".

"Este homenaje no sólo reconoce su trayectoria deportiva sino sus valores de humildad, bondad, sencillez", indicó el concejal, que finalizó su intervención asegurando que "la puerta número 1 lleva desde hoy el nombre de un héroe".

Su viuda, Blanca Cobian, fue la encargada de hablar en nombre de la familia y lo hizo para "agradecer a los aficionados que 25 años después de la muerte de Jesús aún le recuerden con cariño.

"Aquí llegó como un niño y creció tanto como deportista como hombre", afirmó.

Fernando Losada también recordó que "en breve el Sporting hará públicas las bases para una beca de estudios que el club financiará en memoria de Jesús Castro destinada a los alumnos que contribuyan a la sociedad mostrando unos valores como los de evidenció Castro".