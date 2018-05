Ancelotti piensa en Ceballos para el Nápoles.

Aunque no ha habido avances en los últimos días, el Betis medita seriamente repescar a Dani Ceballos. No obstante, al utrerano no le faltarán pretendientes para abandonar el Real Madrid, donde apenas ha jugado esta temporada.

El último en salir a la palestra es el Nápoles, donde ha desembarcado Ancelotti, que habría pedido su incorporación, según ha apuntado 'La Gazetta Dello Sport'.

El diario italiano destaca que el técnico italiano quiere tener la plantilla cerrada antes de que termine el Mundial, con el objetivo además de pescar entre aquellos que no acudan a la cita mundialista y que no inflen su precio como consecuencia de su participación en dicha cita.