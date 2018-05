Maxi Morález, feliz por la buena adaptación de su estilo al New York City

Houston (EE.UU.), 27 may (EFE).- El veterano delantero argentino Maximiliano Morález vive su segunda temporada en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) con la satisfacción que su experiencia y estilo de juego han encajado a la perfección en el New York City, el equipo que lo contrató cuando estaba en el Club León de la Liga MX de México.

Algo que se ve reflejado en el buen rendimiento que tiene el equipo y aunque sufrieron la derrota por 3-1 en su visita a Houston para enfrentarse al Dynamo, Morález está convencido que su aportación al equipo ha sido buena y positiva, algo que lo llena de seguridad en todo lo que hace desde que llegó a la MLS.

"He jugado en Italia que aprendí muchísimo tácticamente y por mis características de siempre buscar el espacio y la libertad que me da el técnico para hacerlo me ha permitido plasmarlo cuando estoy en el campo", declaró Morález a la Agencia EFE. "Eso es lo que deseo hacer en cada partido y al ser nuevo en esta liga es lo que me ayuda a establecer la diferencia".

Después de haber disputado la pasada temporada, su primera en la MLS, 29 partidos, incluidos 28 como titular, y marcar 5 goles, en la nueva, su adaptación y gran entendimiento con el delantero internacional español y líder del equipo, David Villa, Morález ha sido aun más eficaz en el juego ofensivo.

Sus cinco goles así lo demuestran y después de los ocho que tiene en su poder el propio Villa, Morález, de 29 años, es el segundo máximo realizador del New York City.

"El equipo, a pesar de la derrota que sufrimos ante el Dynamo, marcha bien", destacó Morález. "Obviamente, cuando pasan estas cosas hay que ver lo que se hizo mal y corregir".

Morález está convencido que el análisis de las cosas a corregir tiene que hacerse de manera permanente, pero a la vez aplicar las soluciones en los próximos partidos, que es donde se ve si se hicieron progresos.

"Es largo, pero el próximo fin de semana ya tenemos revancha contra un equipo importante (Orlando City), que es un rival directo en nuestra Conferencia Este y también aprovechar los otros dos partidos que disputemos en nuestro campo", subrayó Morález. "El objetivo será conseguir el máximo de puntos para no despegarnos de los de arriba".

El New York City, a pesar de la derrota ante el Dynamo, son terceros en la clasificación de la Conferencia Este con 24 puntos (7-1-3), uno menos que los que poseen el Atlanta United y el Crew de Columbus, que comparten el liderato.

Morález reconoció que hay muchas cosas en la MLS que influyen en un partido como es el factor clima, que una misma semana tienen que enfrentarse a rivales en campos con bajas temperaturas, lluvia y viento y en otras con calor y humedad que fue lo que sucedió en el BBVA Compass de Houston.

"La verdad que estaba muy pesado (35 grados centígrados a las ocho de la noche y 90 por ciento de humedad) y se sintió por momentos lo que hizo que al final del partido nos empezaron a faltar las fuerzas y ahí estuvo la diferencia en el marcador final", valoró Morález. "Hicimos un gran desgaste en el primer tiempo y eso nos pasó factura".

Morález admite que se trata de un proceso de "aprendizaje" del que está convencido que al final le será de gran provecho en el apartado individual y a nivel de equipo.

Como buen argentino, con varios amigos en la selección nacional de fútbol de su país que va a estar el próximo mes en Rusia 2018, Morález está convencido que la Albiceleste va a hacer un buen papel y estará entre los favoritos a luchar por el título.

"Lo veo bien", declaró Morález. "Obviamente, con dificultades porque no está claro el equipo, pero tenemos al mejor jugador del mundo (Lionel Messi), y la esperanza está intacta siempre y ojalá que lleguen al final como ganadores".