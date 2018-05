Vacaciones y... ¡Familia!

El Mundial que se disputará en Rusia este verano ha propiciado, entre muchas otras cosas, que las competiciones domésticas acaben un poco antes de lo habitual, llegando, por tanto, también las vacaciones con algo más de presteza que en años anteriores.

Un descanso merecido (para unos más que para otros) que tanto los integrantes de la plantilla sevillista como de la verdiblanca han intentado aprovechar desde el primer instante. Los menos afortunados (o los más, según se mire) tendrán que esperar un poco más, estando preparando junto a sus selecciones la cita mundialista que tendrá inicio el próximo mes de junio; el resto, en cambio, ya gozan de la playa, el descanso, los amigos y, sobre todo, la familia. Y como ejemplo, aquellos que ya ejercen como padres, que han tenido que aparcar un poco las vacaciones a la espera de que sus hijos cumplan con sus compromisos escolares.

En tiempo de bodas, muchos son también los que han aprovechado el asueto para ser testigos del enlace de algún familiar o amigo, mientras que otros, habitualmente los más jóvenes, no han tardado ni un segundo para plantarse lejos de Sevilla con sus amistades o pareja y aprovechar de playas vírgenes, lujosos resorts o el bullicio de la gran manzana, como es el caso del sevillista 'Tucu' Correa, que finalmente no ha sido uno de los 23 elegidos por Sampaoli. Volver a casa para visitar a familiares o ver a los viejos amigos que deja el balón son otro de los habituales en estas fechas. Y el verano, de hecho, aún no ha empezado.