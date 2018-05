Casillas: "A los 40 me veo más de portero"

Iker Casillas, portero del Oporto, afirmó este miércoles que a los 40 años (en la actualidad tiene 37), aún se ve actuando bajo los palos y resaltó que tendrá que año a año tendrá que comprobar cuál es su estado físico y mental para alargar su carrera.

Después de una temporada en la que ha ganado el título de Liga con el conjunto portugués y tras renovar por un año más, el ex guardameta del Real Madrid reconoció que aún puede alargar su carrera futbolística. "Mi partido 1.000 lo jugué contra Os Belenenses y perdimos. Llegar a los 1.000 es mucho. Tenemos ejemplos que están con Buffon, también Palop, Cañizares o Pepe Reina. Al final, si te diviertes, compites, quieres ir a entrenar y haces feliz a la gente, por qué no vas a seguir. A los 40 me veo más de portero", indicó. "Vamos a ir año a año, vamos a ver cómo estamos de mente y si el cuerpo acompaña, tomaremos esa decisión", agregó.

En un acto con la firma de apuestas Sportium, cuestionado por los altibajos que vivió este curso, en el que alternó partidos como titular con suplencias, dijo estar "acostumbrado" a situaciones similares que a veces ha superado. "A veces hay que tener algún reto, algún obstáculo para derribar. Con 36 años, que te pasen estas cosas, es bueno porque me gusta competir. Me metí en la cabeza que quería continuar y al final acabé contento porque soy un cabezón y ayudé a mi equipo a conseguir un título que no lograban hace 4 años".

Casillas también habló sobre su llegada al Oporto después de la temporada 2014/15 y reconoció que su "inicio" en el cuadro portugués "fue duro". "Fue un cambio, salir de tu club, el más grande de la historia. Cuando te vas a otro país, a otra ciudad, a una Liga diferente y a un gran club, todo tiene su camino. Todo costó asimilarlo. Este año conseguimos algo importante para el club. Ganamos la Liga, aseguramos la Champions y hemos tenido un año bastante bueno". "En el Real Madrid me han dado muchas cosas buenas. Quería cambiar mi situación personal. Cuando ves que no estás donde tienes que estar, tomas una decisión para cambiar de aires", añadió sobre su decisión de irse al Oporto.

Por último, habló sobre su entrenador, Sergio Conceiçao, que durante un tramo de la temporada sentó a Casillas en el banquillo junto a lo suplentes. "Con él siempre tuve un trato directo. Me saca cinco años, somos casi de la quinta. Tiene mucho carácter y ha sacado rendimiento a un equipo. Tengo un año de contrato. Luego veremos cómo estamos, si tenemos ilusión de seguir, si la gente tiene ilusión. Si he seguido, en parte ha sido porque ellos (la afición) me lo han pedido", concluyó.