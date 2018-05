Casillas: "A Lopetegui le tengo que agradecer que viniera a Oporto a hablar"

Iker Casillas, portero del Oporto, agradeció este miércoles al seleccionador español Julen Lopetegui la forma en la que le comunicó, cuando llegó al cargo, que prefería contar con otros nombres para el nuevo proyecto de España tras la salida de Vicente Del Bosque.

En un acto con la firma de apuestas Sportium, el guardameta del conjunto portugués reconoció el buen gesto de Lopetegui y habló sobre las opciones de España de ganar el Mundial de Rusia. "A Julen le tengo que agradecer que se acercara a Oporto a hablar conmigo. Nos sentamos en una mesa, comimos, dialogamos y me dijo que tenía la idea de cambiar la selección. Tenia claro que su portero era David de Gea y le dije que me parecía fenomenal, un portero de presente y futuro", explicó. "Y también le dije que si quería ayuda, que si me quería llamar, ahí estaba para ir con mi país. Ahora si me llamara, pues no sería bueno porque eso querría decir que tendría que quitar a uno de los tres que hay. Ir a Rusia a una cita como el Mundial es fantástico. He jugado cuatro Mundiales y es una experiencia única", apuntó.

Además, informó de que cree que España será una selección protagonista en el Mundial con muchas opciones de llevarse el título. Para Casillas, tiene potencial "suficiente" para conseguir otra estrella más que poner en la camiseta. "Es favorita por jugadores y me recuerda a la España de otros años atrás. No a la del Mundial de Brasil ni a la de la Eurocopa de Francia, a las otras. Hay una mezcla de gente importante como Iniesta, Busquets, Silva, Ramos, que han transmitido a los jóvenes y hay un buen grupo", comentó.

También habló sobre las otras selecciones que cree que son favoritas e incluyó a varias: "Creo que Alemania viene haciendo las cosas muy bien en las fases finales. Siempre se cuela. Ha renovado a Löw, lo ha merecido. Luego Francia, finalista de la Eurocopa. Menospreciar a la Argentina de Messi y a la Portugal de Cristiano campeona de la Eurocopa, es una falta de respeto. Pero la favorita es España", insistió.

Asimismo, cuestionado por la ausencia de Álvaro Morata, bromeó comparando su situación con la del delantero del Chelsea: "Álvaro se ha llevado un palo... como yo (risas). Había que recortar, si te dicen llevar a 30 jugadores mejor, pero había que hacer una quiebra y claro que le habrá dolido cuando llevas dos años preparándote".

También tuvo un mensaje para Sergio Ramos. El portero del Oporto emplazó al central del Real Madrid a alzar la Copa del Mundo: "Sergio me vacila de vez en cuando con que está levantando títulos. A ver si levanta la que tiene que levantar, la que levanté yo (la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010).

También alabó al zaguero del Real Madrid, del que dijo que es un defensa "espectacular" que pasó de lateral a central, una posición que, destacó, se le da mejor. "Es un pilar básico en el Real Madrid y en la selección. Es un capitán perfecto. Yo he estado en un vestuario con Redondo, Sanchís, Raúl... esa gente recibió el testigo de Camacho, Santillana, Gordillo..."