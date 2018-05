Guardiola: "Nada se arreglará hasta que los presos vuelvan con sus familias"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, advirtió este miércoles que el conflicto catalán no se solucionará hasta que no se liberen a los políticos que están presos a causa del proceso independentista.

"La situación no es fácil, pero nada se arreglará hasta que los presos vuelvan con sus familias. Hay gente que hace mas de doscientos días que está en la cárcel por pedir que la gente vote. Que alguien me lo explique", manifestó durante una acto de la Fundación Cruyff celebrado en Barcelona.

En este sentido, Guardiola aseguró que, de haber seguido entrenando en España, hubiera llevado del lazo amarillo para pedir la libertad de los que él considera presos políticos.

"Lo habría llevado, sí. ¿Por qué no puedo llevarlo en Inglaterra ni puedo llevarlo aquí? La gente lleva un lazo en contra del sida o contra la discriminación de género. No es una reivindicación política", precisó.

También en clave política se le preguntó al técnico catalán si le gustaría que España ganase el próximo Mundial, y Guardiola no dudó en responder afirmativamente, aunque añadió que también le gustaría que lo ganasen Inglaterra o Alemania, los otros dos países donde ha entrenado. "Me gustaría que lo ganara España e Inglaterra también me gustaría que lo ganara. Y también tengo muy buenos amigos en Alemania, en el Bayern de Múnich. Yo soy de los equipos de mis amigos, y en la selección española tengo algunos a los que quiero mucho, mucho", respondió.

El exentrenador del Barça coincidió en el acto con el que fuera su presidente en el club azulgrana, Joan Laporta. Ambos fueron presentados hoy, en el Polideportivo de la Marbella, como nuevos patronos de la Fundación Cruyff.

"El posicionamiento de Pep por la democracia y en favor de los presos políticos catalanes me parece extraordinario, valiente y propio de una persona con sentimientos. Se trata de que esta situación de que haya presos políticos no se acepte con normalidad, porque no es normal y, por tanto, que haya gente como Pep Guardiola, que sabe que todo lo que haga tendrá una repercusión mundial, se posicione de este modo, dice mucho de él como persona", comentó sobre el que fuera su técnico en el Barcelona. Respecto al posicionamiento actual del Barça en el proceso independentista, Laporta apuntó que echa de menos "más compromiso" de la entidad "en el momento histórico que está viviendo el país". Asimismo, animó al presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y a su junta directiva, "a ser más osados y adoptar un compromiso un poco más profundo" con el momento que está viviendo Cataluña.

"El país necesita más que nunca que instituciones como el Barça expliquen lo que está pasando. Los catalanes somos gente de paz. Eso en España lo saben, y que haya, hoy por hoy, personas encarceladas por sus ideas, que España tenga políticos catalanes en sus prisiones, es muy triste, aparte de que es muy injusto", afirmó.

Al respecto, Laporta explicó cuál sería su forma de proceder si actualmente fuera el presidente del club: "No hace falta que explique a los socios y aficionados del Barça cómo pienso, porque ya lo saben, pero hubiéramos defendido la democracia, que todo el mundo tuviera sus ideas políticas pero que las pudiera defender pacífica y democráticamente. Y, evidentemente, defenderíamos la libertad de expresión, que es una evidencia que para mí no la hay".

Ya en su calidad de abogado, Joan Laporta quiso denunciar el abuso judicial que, a su entender, se está cometiendo a la hora de instruir los casos de los políticos que están en prisión preventiva. "Hay políticos catalanes que están en la cárcel por haber organizado un referéndum donde votaron millones de personas y a los que, por este motivo, se les intenta imputar delitos inexistentes como el de rebelión o sedición cuando, como mucho, podrían haber cometido un delito de desobediencia", concluyó.