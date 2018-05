Tebas: "Saltaron alarmas pero no significa que el Huesca-Nástic esté amañado"

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), habló este miércoles sobre el posible amaño del Huesca-Nástic y declaró que saltaron las "alarmas", algo que no "significa" que el partido estuviera preparado para alterar el resultado.

El máximo mandatario de la LFP aseguró que se está "exagerando" la "cuestión" después de un acto con Iker Casillas en un acto de la casa de apuestas Sportium.

"Han saltado unas alarmas en la segunda parte, no antes del descanso. Cuando saltan esas alarmas, tenemos un protocolo. No es la primera vez esta temporada. Se hace un estudio interno de lo que ha pasado y se pone al conocimiento de la policía para que desde allí inicien las investigaciones correspondientes. No podemos decir que haya un amaño. Sólo han saltado las alarmas por una situación irregular", dijo.

Tebas afirmó que en la LFP tienen una herramienta que "salta" cuando se produce una variación importante de las cuotas. En el caso del Huesca-Nàstic, afirmó, saltó, aunque destacó que también pasó otras veces y no ocurrió nada.

"En un principio no hay un indicio de una actuación colectiva o individual de ningún jugador. Estos partidos de final de temporada no se pueden comparar las cotizaciones de las apuestas porque algunos contendientes no se juegan nada con los de principio de temporada", declaró.

"Se están dando interpretaciones incorrectas sobre el mercado de las apuestas. Ha habido una alteración y un tema extraño en la segunda parte, sin duda. Nosotros lo hemos visto. Cotizándose tan poco, hablamos de 1,60, se ganaría muy poco, no es habitual. No es correcto comparar la apuesta previa al partido con las cotizaciones del Nástic durante toda la temporada", agregó.

"Si se mira el histórico, este tipo de partidos al finalizar la temporada tiene un mercado de apuestas como de 1,60. Si vamos a otros partidos de esa jornada, en los que tampoco se jugaba nada, empezó por el mismo baremo que el del Nástic y no saltaron las alarmas. No significa que el partido esté amañado", apuntó.

Cuestionado porque se dice que está implicado uno de los dos equipos, declaró que no va a decir "quien podría estarlo", e insistió en que en otras temporadas se dieron casos que no se demostraron estar amañados después de ver los partidos y de las investigaciones policiales.

Por último, cuestionado por las declaraciones de Joan Laporta sobre Sergio Ramos, que insinuó que podría haber provocado la lesión de Mohamed Salah durante la final de la Liga de Campeones que ganó el Real Madrid al Liverpool, fue claro: "Mi amigo Laporta... ¿a qué hora hizo esas declaraciones? ¿Había dormido? Pues entonces había dormido mal. No ha visto fútbol. He visto muchos partidos y es un lance del juego en una final de Champions dentro de lo que hay en un partido. Y nada más. Es una barbaridad, está la hemeroteca para ver jugadas peores. No se pueden sacar las cosas de quicio y darle vueltas. Seguramente vendrá de gente que no son muy aficionados al Real Madrid", concluyó.