Luis Rubiales asegura que los hechos no acompañan al discurso de LaLiga

Ceuta, 31 may (EFE).- El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, lamentó este jueves en Ceuta no mantener una mejor sintonía con LaLiga y dijo que los "hechos" de ese organismo "no acompañan al discurso".

El recientemente elegido presidente de la RFEF señaló que "hay cosas que no se pueden cambiar" y que ésta va "a intentar de verdad tender la mano para llegar a acuerdos y, si son recogidos, perfecto", pero insistió en que no se está "encontrando" que los "hechos" de LaLiga "se acompañen con ese discurso".

En relación al formato de la Copa del Rey, Rubiales comentó que "este año ya estaba negociada por la Liga de Fútbol Profesional porque está cedida", pero destacó que, si ese organismos quiere, le ofrece "poner hasta los cuartos de final a un partido".

El presidente de la RFEF eso "podría dinamizar, dejaría un calendario un poco más vacío y permitiría elegir entre jugar en la sede del equipo más modesto o, si hay un pacto, jugarlo en el campo más grande y repartir los beneficios a medias".

"Hay muchas fórmulas, pero como hasta el año que viene no volverá a la Federación Española, ahora no podemos hacer nada, pero si la Liga de Fútbol Profesional quiere ahí está la propuesta", reiteró.

Se refirió también a sus primeros días en el cargo y dijo que "hay muchas horas de trabajo" y que se ha "encontrado cosas bien y otras que no están tan bien".

Para Rubiales, el cambio pasa "por la integración de la mujer, la evolución del fútbol sala", trabajar para que este deporte "sea olímpico", una mejora "de las infraestructuras y las dotaciones económicas para el fútbol más modesto, y todo ello desde la transparencia, el rigor y el buen gobierno".