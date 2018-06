Rubiales ´satisfecho´ tras la primera reunión con Tebas pese a las discrepancias

Las Rozas (Madrid), 1 jun (EFE).- El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se mostró este viernes "satisfecho" después de mantener una primera reunión con su homólogo en LaLiga, Javier Tebas, pese a reconocer que existen "discrepancias" entre ambos sobre algunos de los temas tratados.

"Ha sido una hora de reunión bastante interesante. Hemos hablado de muchos temas. Estoy satisfecho con algunos de ellos y con otros tenemos algunas discrepancias, aunque lo importante es que el presidente de la Federación tienda la mano y estoy feliz porque Tebas haya estado hoy aquí", dijo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El formato de la Copa del Rey, las fechas de la próxima Supercopa y el calendario de la temporada que viene, los horarios y el retorno económico al fútbol modesto son asuntos en los que la RFEF y LaLiga deben alcanzar un acuerdo, según indicó Rubiales, que habló de una diferencia de "filosofía" entre ambas partes.

"Hay un problema de filosofía. Él ve el fútbol más como un negocio. Si queremos un fútbol mejor tiene que ser un fútbol de abajo arriba y los ingresos están arriba. Tiene que haber un retorno mayor al fútbol femenino y al más modesto. Le he propuesto grupos de trabajo de varias personas en abordar estos temas. Le he escuchado en todo y él también a mi", añadió.

Para Rubiales la situación económica del fútbol modesto no debería ser tan mala "con los ingresos que hay", por lo que habló de necesaria "dosis de solidaridad en el fútbol". "La RFEF ha dado mucho y debería recibir más. Todavía no hemos recibido lo que corresponde del 1 por ciento de la Quiniela. Nosotros pensamos que el porcentaje que llegue al fútbol modesto sea mayor. Él piensa que no", precisó.

En temas deportivos, Rubiales señaló que las distintas posturas se centran en la Copa del Rey, la Supercopa que jugarán Barcelona y Sevilla para la que quieren fechas distintas, el calendario de Liga y su fecha final, además de si la final de Copa se juega antes o después de que acabe el campeonato y si en la fase de ascenso los partidos se espacian tres días o más.

"En la Copa, la posibilidad de que sea a partido único hasta cuartos estamos más cerca de lo que yo podía pensar pero es imposible la próxima temporada porque los derechos de televisión los comercializa LaLiga y ya están vendidos, aunque parece que de cara a la temporada 19-20 podría ser una realidad", comentó.

Rubiales recordó que "el calendario debe ofrecerse al presidente de la RFEF" y consideró que en la elaboración del mismo "tiene que participar la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)", que él presidió hasta el pasado noviembre.

"En la Supercopa el calendario que quiere LaLiga es distinto al nuestro, pero creo que hay voluntad de hablar. A nosotros nos preocupan los horarios, no pueden ser ni para futbolistas ni aficionados que se jueguen en determinadas horas. LaLiga tiene la explotación de los horarios pero el año que viene vuelven a la Federación" aclaró Rubiales.

El presidente de la RFEF señaló que también tuvo ocasión de hablar con Tebas sobre la moción de censura que se votó hoy en el Congreso, de la que espera que salga "lo mejor para España", y de la marcha de Zinedine Zidane del Real Madrid, un técnico de una "valía tremenda y un entrenador magnífico".

También admitió por último que le habría gustado que Tebas compareciera junto a él al término de la reunión, cosa que no fue posible porque su homólogo en LaLiga salió de la RFEF sin hacer declaraciones, pero insistió en lo positivo del encuentro.

"Me habría encantado que bajáramos los dos juntos, pero ha venido, ha desayunado aquí y se ha fiado de nosotros de que no estaba nada envenenado", concluyó en tono de broma Rubiales, que fue elegido presidente el pasado 17 de mayo y que esta semana se reunió también con el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, y con el presidente del Comité del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.