Santi Cazorla afrontará el final de su calvario de lesiones lejos de Vitoria

El exfutbolista del Arsenal Santi Cazorla -internacional español que ganó las Eurocopas de Austria y Suiza 2008 y Ucrania y Polonia 2012- afrontará el final de su calvario de lesiones lejos de Vitoria, tras entrenar en las instalaciones del Deportivo Alavés en la última semana.

El exjugador del Villarreal y Málaga, además del equipo londinense, ha entrenado estos días en la ciudad deportiva de Ibaia junto a los equipos Juvenil B y de División de Honor del club albiazul y se encuentra en la recta final de su recuperación, tras sufrir una grave lesión en el talón derecho hace casi 20 meses.

Los motivos de la llegada del internacional asturiano a la capital vasca son sus habituales visitas al doctor vitoriano Mikel Sánchez. "Agradezco al Alavés la facilidades que me ha dado para poder entrenar", ha señalado el jugador en un vídeo publicado por el propio club, en el que explicado que ha tenido la posibilidad de utilizar las instalaciones de Bakh, la ciudad deportiva del Baskonia.

"Me han tratado muy bien, me he sentido muy a gusto con todos y yo solo he querido que ellos disfrutaran como lo he hecho yo", ha apuntado el futbolista sobre los canteranos albiazules con los que ha compartido terreno de juego.

Cazorla ha dado las gracias "a esas personas que han tenido la paciencia" de estar a su lado "tanto tiempo" y que le han ayudado "a estar más cerca de volver a jugar".

Cabe recordar que Santi Cazorla se desvinculó del Arsenal hace unos días, un equipo con el que marcó una época y donde disputó 180 partidos en seis años en los que metió 29 goles, repartió 46 asistencias, además de conseguir tres títulos de la FA Cup.