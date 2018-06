Caldentey (FC.Barcelona): Ha sido una temporada muy buena, con mucho trabajo

Mérida, 2 jun (EFE).- La jugadora del FC Barcelona Mariona Caldentey, cuyo gol en el último minuto de la prórroga ha dado la sexta Copa de la Reina al equipo catalán, ha dicho que el titulo pone el broche a una buena temporada "detrás de la que hay mucho trabajo, esfuerzo y horas".

Caldentey ha asegurado sentirse muy satisfecha por haber terminado la temporada con un título, porque era por lo que estaban trabajando en las últimas semanas.

Ha añadido que, pese a que su equipo no haya logrado este año la liga y cayese en la Champions, ha sido una temporada muy buena "porque detrás hay mucho trabajo, esfuerzo y horas, que hoy se ha acabado demostrando".

Ha reconocido que cuando recibió ese último balón, no pensó nada "porque casi no me llegaba la sangre a la cabeza, solo he visto el balón ahí y que tenía que acabar la jugada como fuera" después de no haber concretado las oportunidades que habían tenido. "El equipo se lo merecía".

Por su parte, la portera del Barcelona Laura Rafols, que hoy se ha despedido del fútbol activo, cree que no hay una mejor manera de despedirse que ganando el título, en un encuentro que ha sido muy disputado, y ha añadido que ni este título le hace replantearse el futuro "porque tengo otras cosas que hacer y me despido por todo lo alto".