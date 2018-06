"Che Pep" narra la conexión de Guardiola con el fútbol argentino

Buenos Aires, 3 jun (EFE).- El libro "Che Pep", del periodista Vicente Muglia, relata la conexión que hay entre el entrenador español Pep Guardiola y el fútbol argentino, algo que podría derivar en que el actual técnico del Manchester City sea "en algún momento" seleccionador de la Albiceleste, según reveló el autor a Efe.

"Tuve la posibilidad de hablar con (Diego) Maradona para el libro. Cuando él era el entrenador de la selección argentina (2008-2010) viajó a España para ver a (Lionel) Messi. Ahí tuvo una charla con Guardiola y Maradona me contó que Pep le dice: 'Diego, ¿vos me ves dirigiendo algún día la selección argentina?'. Maradona le contestó que sí, que por supuesto. Son indicios", dijo Muglia.

El libro, recientemente reeditado por Penguin Random House, cuenta cómo se fue forjando este vinculo entre Guardiola y el fútbol del país austral.

Muglia entrevistó también a Jorge Valdano, a César Luis Menotti, a Ángel Cappa y a Gabriel Milito, entre muchos otros argentinos que tuvieron o tienen relación con Guardiola.

Tras todas estas conversaciones, Muglia sostiene que, si bien "es difícil", no es "imposible" que Guardiola se siente en algún momento en el banquillo albiceleste.

"En el libro figuran varios indicios. Guardiola en algún momento de su vida va a querer dirigir una selección. Teniendo en cuenta las dificultades y las internas políticas que existen con Cataluña parece difícil verlo dirigiendo a la selección de España", explicó el periodista.

En las páginas de "Che Pep", Menotti asegura que Guardiola le dijo que le gustaría dirigir "en algún momento" a la Albiceleste.

"Pep es un admirador del fútbol argentino, lo dice siempre. Estuvo acá de vacaciones, es un país que le gusta. Habrá que ver si en el momento que él tiene el deseo de dirigir una selección cómo está en ese momento la selección argentina. Es difícil, pero no es imposible", sostuvo Muglia, que trabaja en el diario deportivo Olé desde 1997.

"Che Pep" revela que Guardiola demostró un particular interés por el fútbol argentino desde sus comienzos como futbolista.

Mientras jugaba en el Barcelona tenía reuniones para hablar de fútbol con Valdano y Cappa, que dirigían al Real Madrid.

Juan Antonio Pizzi, Mauricio Peleggrino, Gabriel Batistuta, Walter Samuel, Leandro Cufré y Ángel 'Matute' Morales son otros argentinos con los que Guardiola tuvo relación a lo largo de tu carrera.

"El periodista tuvo la posibilidad de reunirse con Guardiola, a quien admira y considera "el último entrenador revolucionario que tuvo el fútbol en los últimos 20 años".

"Me atendió de maravilla, fue un placer poder conocerlo, entregarle mi libro. Me hizo más preguntas él a mí que yo a él. Es muy curioso. Él sabía de la existencia del libro pero no lo había leído porque no le había llegado. Quería saber con quiénes había hablado, me preguntó si fue difícil hacerlo, escribirlo, cuánto tiempo tardé, esas cosas", reveló.

La irrupción en el fútbol de un entrenador como Guardiola tuvo sus consecuencias también en Argentina ya que varios técnicos intentaron adoptar algunos de sus conceptos.

"Uno de los equipos que más jugó al estilo Guardiola en el fútbol argentino, si no es el que más, es el Newell's campeón (2013) con (Gerardo) Martino. El propio Martino me reconoció en la entrevista que le hice para el libro que él quería que Newell's jugara como el Barcelona de Guardiola", señaló.

Justamente Martino, gracias a su gran campaña en Newell's, dirigió al Barcelona. Llegó al club catalán en 2013, ganó la Supercopa de España de ese año pero abandonó el club en 2014 al no conseguir ningún otro título.

"Te puedo citar también por esquema, por protagonismo, por tenencia, por intentar salir jugando desde el arco, al Lanús de (Jorge) Almirón (que ganó en 2016 la Liga argentina, la Supercopa argentina y la Copa Bicentenario)", afirmó.

También resaltó al entrenador del O'Higgins chileno Gabriel Milito, quien tiene la "ventaja" de haber sido dirigido por Pep, y a Ariel Holan, técnico de Independiente.

Para Muglia, no es extraño que en Argentina se editen y publiquen libros como el suyo porque considera que en los últimos años hubo un auge de los libros deportivos.

"En algún momento se disociaba la literatura del fútbol, por cierto rechazo de parte de muchos escritores. Yo creo que esa tendencia se ha modificado con el paso de los años y ha dejado de ser un hecho aislado algún libro deportivo. Hoy entrás a una librería y ves que hay un área donde se encuentran los libros deportivos. Y es un área importante", precisó.