Patrick Vieira explica porqué dejó a Villa de suplente ante el Orlando City

Nueva York, 3 jun (EFE).- El entrenador del New York City, el francés Patrick Vieira, que la pasada noche sorprendió con la suplencia del delantero español David Villa, máximo goleador del equipo, ante el Orlando City, explicó que la misma se debió a darle descanso y que entendía el enfado del capitán.

A pesar de la ausencia de Villa como titular, jugó los últimos minutos del partido de reserva, el New York City ganó por 3-0, con doblete del suizo Ismael Tajouri-Shradi y otro gol del delantero argentino Maximiliano Morález, sexto que consigue en lo que va de temporada.

"Los mejores jugadores nunca aceptarán estar en el banquillo. Es por eso que tuvieron la carrera que construyeron", declaró Vieira después del partido. "Creo que tengo una muy buena relación con David. Hablamos mucho y como entrenador debo pensar primero en el equipo antes que en el individuo".

Vieira reconoció que había sido una decisión "difícil", pero que formaba parte de su trabajo y la reacción de Villa había sido la de un gran profesional.

"Todos los jugadores que están en el banquillo no están contentos de su situación y me molestaré si descubro que no es así y más de un profesional como Villa", subrayó Vieira, que explicó que el descanso era el motivo principal por el que el internacional español no jugó desde el principio ante Orlando City.

"Se trató de darle descanso antes del partido de la cuarta ronda de la US Open Cup contra los Red Bulls de Nueva York, que tendremos que jugar el próximo miércoles en el Red Bull Arena", valoró el entrenador francés.

Pero reiteró que al final sus decisiones las tiene que tomar con base en lo que es mejor para el equipo, nunca pensando en un individuo, sin importar lo figura que sea ni la trayectoria profesional que posea.

"David es David y sigue siendo uno de los mejores delanteros de esta liga y va a marcar goles para nosotros. No hay duda al respecto", agregó en el entrenador.

Vieira también explicó que quería probar algo diferente contra Orlando, por lo que fue con la combinación de Tajouri-Shradi, el noruego Jo Inge Berget y el paraguayo Jesús Medina, de 21 años, en una formación que mejor se parecía a un 3-4-3 en la primera mitad.

"Lo que quería ver era una combinación diferente de jugadores desde el principio, quería ver la relación entre Jo, Ismael y Jesús", señaló Vieira.

"Sé que David es un gran jugador, sé lo que puedo conseguir con él. Solo para este partido, quería probar diferentes cosas y había algunas buenas y otras malas", añadió.