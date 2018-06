Romero Gamarra busca debutar con Paraguay en un amistoso con Japón en Austria

Asunción, 6 jun (EFE).- El centrocampista argentino nacionalizado paraguayo Alejandro Romero Gamarra, del New York Red Bulls (EE.UU.), dijo hoy que espera debutar con la Albirroja en el amistoso contra Japón del martes en Austria, que servirá como despedida del emblemático portero guaraní Justo Villar.

"Puedo jugar en donde me diga el técnico. La verdad es que es lindo jugar en el once titular, y si no me toca, hay que apoyar al equipo que es lo más importante. Ojalá pueda jugar y demostrar lo que vengo haciendo", dijo el jugador en rueda de prensa tras el último entrenamiento de la selección.

El jugador, de 23 años, indicó que todavía está "conociendo" a sus compañeros y que está "contento" a las órdenes del seleccionador interino, Gustavo Morínigo.

"Ojalá que pueda estar en los próximas (convocatorias), pero tengo que seguir mejorando día a día y trabajando en el club para que después tenga la oportunidad de que me llamen acá", expresó el centrocampista tras el ensayo en el complejo deportivo de la selección en Ypané (Gran Asunción).

Se mostró además entusiasmado de poder tener la posibilidad de debutar en el partido que servirá de homenaje de despedida de Villar, quien colgará los guantes con la Albirroja después de más de 19 años en el arco de Paraguay.

Villar también habló hoy sobre su último partido con la Albirroja y destacó lo mucho que le ha dado su participación en la selección a lo largo de su carrera.

"Todo lo mucho que pude haber pasado o sufrido con la selección es poco lo que yo le di para lo que me dio ella. A mí me dio prestigio, un nombre, la posibilidad de ser seleccionado y que cuando me vaya afuera sentirme un seleccionado, que es un poco distinto. Por eso hay que valorar tanto esta camiseta y este escudo", dijo.

Agregó que el valor de esa camiseta es lo que se debe inculcar a los jóvenes que empiezan a incorporarse a la absoluta paraguaya porque "estar en la selección no se da para cualquiera".

Para el jueves está previsto que la Albirroja parta de Asunción en viaje a la ciudad austríaca de Innsbruck, donde jugará con Japón en el que será el último encuentro preparatorio de la selección nipona antes del inicio del Mundial de Rusia, el 14 de junio.

El partido será el undécimo encuentro que enfrente a la selección paraguaya y a la japonesa, con un saldo de dos victorias a favor de los sudamericanos, tres para los nipones y cinco empates.

De esos diez partidos, cuatro fueron oficiales y seis, amistosos.