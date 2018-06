Jorge Vilda: "No tenemos que ponernos barreras"

Jorge Vilda: "No tenemos que ponernos barreras"

Murcia, 7 jun (EFE).- El seleccionador Jorge Vilda no tiene dudas sobre el prometedor futuro que aguarda al fútbol femenino español, pero reclama la paciencia necesaria para explotar el excelente trabajo realizado en la categorías inferiores y, sobre todo, para romper definitivamente las barreras mentales que lastraron al equipo en la ultima Eurocopa.

"No tenemos que ponernos barreras, ni tener ningún tope. Debemos saber que tengamos el rival que tengamos delante, siempre vamos a tener opciones y hay que intentar aprovecharlas", señaló Vilda en una entrevista concedida a la Agencia EFE.

Unas barreras que la selección española ha comenzado a derribar en la fase de clasificación para el Mundial de Francia 2019, en la que España cuenta sus partidos por victorias, una racha que tratará de prolongar este jueves (20:30) en Murcia ante Israel, en un choque que podría dejar a España a las puertas de la fase final.

Pregunta.- ¿Qué significaría para el fútbol femenino español clasificarse por segunda vez consecutiva para un Mundial?

Respuesta.- Lo primero sería no restarle ningún mérito, porque parece que estamos obligados a estar en todas las fase finales y una vez allí, incluso, ser campeones, cuando hay que ir paso a paso, porque al final estamos exigiendo a la selección competir con Alemania o Estados Unidos cuando a nivel de clubes nos hemos enfrentado con esos países y se han recibido goleadas. Hay que saber que la selección y los clubes españoles caminan juntos y que el nivel es el mismo.

P.- España cuenta hasta el momento por victorias sus partidos en la fase de clasificación, pero más allá de los números ¿Qué destacaría del equipo en esta fase de clasificación?

R.- Estamos consiguiendo ser más verticales, que era algo que nos costaba, porque sí, teníamos la posesión del balón y llegábamos a tener ocasiones, pero pecábamos un poco de horizontales. Ahora estamos trabajando bien esas transiciones ofensivas, hemos ganado seguridad y estamos consiguiendo más goles. Además hemos mejorado a balón parado, tanto en defensa como en ataque, donde estamos marcando bastantes goles en faltas laterales y en córneres.

P.- ¿En qué aspectos debe mejorar todavía más el equipo?

R.- Estamos trabajando a nivel mental para marcar el ritmo de los partidos, preparándonos para saber adaptarnos sea el rival que sea el que tenemos delante, porque no es lo mismo jugar contra una selección que contra otra, saber qué necesita cada partido y eso es algo que te da la experiencia y el trabajo.

P.- En la última Eurocopa la selección cayó en los cuartos de final ante Austria en la tanda de penaltis. ¿Qué aprendió el equipo de aquella lección?.

R.- Fue un partido que controlamos, pero que por pequeñitos detalles el balón no entró, pero no creo que fuera una cuestión de suerte, sino que nos faltó algo, y creo que fue una cuestión mental. No tenemos que ponernos barreras, ni tener ningún tope, debemos saber que tengamos el rival que tengamos delante, siempre vamos a tener opciones y hay que intentar aprovecharlas

P.- En las categorías inferiores la selección española es una potencia. ¿Qué le falta a la absoluta para dar ese salto?

R.- Lo de las categorías inferiores es una barbaridad, porque somos una potencia como se ha demostrado en los últimos diez años, en los que nos hemos ganado el respeto de toda Europa y, en ese sentido, creo que el futuro de la absoluta es prometedor, porque llevamos diez años compitiendo al máximo nivel. No es una casualidad, ni fruto de una buena generación, es una cuestión de trabajo y eso se acabará traduciendo en la absoluta para que en un futuro este entre esas seleccione top.

P.- La eclosión vivida en los últimos años por la Liga Iberdrola puede ser la clave para dar ese salto definitivo.

R.- Sí, porque todavía existe diferencia con otras ligas extranjeras, no estamos al nivel de la Bundesliga, ni de la Liga francesa, ni mucho menos de la estadounidense y eso debe ser un estímulo para seguir mejorando y que nuestras jugadoras tenga cada fin de semana esa exigencia competitiva que les permita alcanzar el nivel que tienen otras selecciones.

P.- ¿La evolución de la competición nacional permite ya que las jugadoras españolas non tengan que salir fuera para desarrollar todo su potencial?

R.- Yo creo que estamos en esa línea. Se está trabajando por potenciar y mejora tanto la Primera como la Segunda División y hay que seguir trabajando para aumentar el número de licencias, porque para que llegue la calidad, necesitamos la cantidad y en eso sí que estamos un poco escasos comparados con otros países

P.- La explosión vivida por el fútbol femenino en los últimos años en España es algo pasajero o ya no tiene marcha atrás. ¿Teme que sea una burbuja?

R.- Yo creo que ya no tiene marcha atrás. Es muy importante el impulso que ha dado empresas como Iberdrola para el crecimiento del fútbol femenino y ahora es el momento de establecer unos buenos cimientos de crear una base para que no hay una burbuja y que no se den pasos atrás, que sólo se den pasos hacia adelante.

Javier Villanueva