Vieira deja al New York City sin lograr un título; podría llegar Borrell

Vieira deja al New York City sin lograr un título; podría llegar Borrell

La salida del entrenador francés Patrick Vieira del New York City se confirmó la pasada noche de manera oficial cuando el Manchester City, equipo hermano inglés que tiene acciones en el estadounidense, lo dio a conocer en su página de internet.

La marcha de Vieira se debe a que ha aceptado el puesto de entrenador con el equipo francés de la Primera División, el Niza, algo que ya se conocía a nivel de rumor desde el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el técnico francés, nunca quiso hablar del asunto, e inclusive el pasado sábado, cuando concluyó el partido que el equipo disputó ante el Atlanta United, en el Yankee Stadium, con empate a 1-1, dijo a los periodistas que solo quería comentar de lo sucedido en el encuentro, el último que estuvo al frente como máximo responsable técnico.

Tampoco el New York City ha querido hacer ningún comentario sobre la marcha de Vieira y la información ofrecida por la página de internet del Manchester City.

Pero sí lo hizo el capitán del equipo neoyorquino, el delantero internacional David Villa, quien al concluir el partido se fue hacia Vieira y ambos se dieron un gran abrazo, a la vez que el "Guaje" le dejó el mensaje de "Gracias por todo", que fue recogido por el micrófono de la cadena de televisión YES Network que el entrenador francés uso durante el encuentro.

Vieira se mostró emocionado mientras caminó lentamente por el terreno de juego del Yankee Stadium, casa de los Yanquis de Nueva York, del béisbol de la Liga Americana, a la vez que saludó a los seguidores del equipo antes de entrar al "dugout", que está colocado en la tercera base, para luego llegar a los vestuarios.

La llegada de Vieira al equipo estadounidense se produjo en la temporada del 2016, la segunda en la andadura de la franquicia en la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS), sin que bajo su dirección, a pesar de tener plantillas millonarias con estrellas europeas, pudiese conseguir el título de campeón.

La primera temporada del New York City en la MLS tuvo como entrenador al estadounidense Jason Kreis.

Aunque no ha conseguido ningún título, el New York City, con Vieira al mando, sí ha progresado en su juego de conjunto además de dotarlo de un estilo propio, que no tenía hace cuatro años.

"Puedes ver eso en el campo, somos un equipo fuerte", declaró Villa. "Podemos perder, porque esto es fútbol ... pero finalmente tenemos identidad, que se demuestra por lo fuerte que somos en el campo y eso es lo más importante para nosotros".

El internacional español reiteró que una vez que esa identidad se formó y continúa siendo fomentada, es más grande que cualquier individuo dentro del equipo, desde el presidente hasta el entrenador, incluso él mismo.

"Un día me iré y la gente expresará que lo siente porque me marché, pero llegará otro delantero que también marque goles y entonces me darán las gracias y la vida continúa porque esto es el fútbol y algo normal", explicó Villa.

Mientras, de acuerdo a Steven Goff, que lleva la información del fútbol en el periódico Washington Post, a través de su Twitter, señala al español Rodolfo Borrell, entrenador asistente de su compatriota Pep Guardiola, en el Manchester City, el mejor colocado para ocupar el puesto dejado vacante por Vieira.