Barros Schelotto: "A Messi hay que dejarlo en paz y que decida lo que quiera"

Sant Joan Despí (Barcelona), 14 ago (EFE).- El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, cree que "hay que dejar tranquilo" a Leo Messi para que pueda tomar "la decisión que considere más conveniente" sobre una eventual renuncia a la selección argentina.

"Que Messi haga lo que quiera. Es el momento de dejarlo en paz, para que se sienta con la libertad de decidir su futuro con toda tranquilidad y no invadido por nadie ni con la obligación que le imponen los argentinos", opinó sobre el posible adiós del '10' a la albiceleste.

Barros Schelotto se enfrentará este miércoles a Messi, al que considera "el mejor del mundo", en el Camp Nou, en el Trofeo Joan Gamper, que servirá al Barcelona para presentarse ante su afición.

Sobre su compatriota, el técnico del conjunto 'xeneize' cree que ha cargado injustamente con el mal juego y los malos resultados de la selección.

"En el fútbol se gana y se pierde, pero los argentinos son potencialmente intolerantes y siempre buscan un culpable, que generalmente es el jugador más importante o que más preponderancia tiene sobre los demás", apuntó.

Mañana su equipo, que se entrenó esta tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, se verá las caras con el Barça de Messi, para quien no ha preparado "una marca particular", porque su equipo nunca lo hace. "Ni si quiera lo hemos planteado", apostilló.

Barros Schelotto destacó que el amistoso de mañana "es una linda oportunidad" para medirse también "a uno de los mejores equipos del mundo de los últimos años" y que, aunque no haya puntos en juego, es "muy importante" jugar con "seriedad y responsabilidad" y ofrecer una buena imagen.

"Es muy motivante para nosotros enfrentarnos al Barcelona, un equipo de mucho cuidado que también ataca mucho, pero confío en nuestro carácter y en nuestra rebeldía para poder hacer un partido de ida y vuelta", afirmó.

El objetivo, según el técnico de Boca, es "intentar jugarles de igual a igual", lo que pasa, entre otras cosas, por responder "a la exigencia física" que tendrá el choque.

Por eso, aun no tiene decidido qué once sacará. "Jugamos el pasado domingo (ganaron 1-0 a Talleres de Córdoba en la Bombonera) y viajamos a Barcelona ayer. Así que primero quiero hablar con los jugadores y ver cómo estamos, porque tampoco quiero arriesgar o poner a alguien que no este al cien por cien", concluyó.