Simeone: "En la ilusión nunca nos sentimos menos que nadie"

Redacción deportes, 14 ago (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este martes que en "la ilusión" su equipo "nunca" se siente "menos que nadie", en la víspera de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, en la que espera ser "estructurados, competitivos y un bloque como siempre".

"No lo miro desde el lado como le gusta a ustedes siempre malinterpretar cuando me refiero a los presupuestos, porque obviamente no son iguales. Sí me guío desde la ilusión y ahí nunca nos sentimos menos que nadie. Buscaremos e intentaremos hacerlo de la mejor manera para llevar el partido al lugar donde queremos", recalcó en rueda de prensa en el estadio Lillekula de Tallin.

"Lo que es importante como en toda final, más allá de que físicamente podamos tener mejores condiciones o no tan buenas, es la emoción, la ilusión... A nivel emocional es donde mañana se puede resolver el partido", apuntó después Simeone, cuyo equipo ya entra en competición después de una preparación con condicionantes.

El técnico sólo ha contado con todos sus efectivos por primera vez para un entrenamiento el pasado jueves, sólo seis días antes de jugar la Supercopa de Europa de este miércoles, y para un amistoso el pasado sábado, en la derrota por 0-1 ante el Inter de Milán.

"Ha sido una pretemporada compleja, porque tuvimos la alegría de que muchos de los futbolistas nuestros (tres, Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar) hayan salido campeones del mundo y eso nos ha generado que se hayan incorporado más tarde que otros futbolistas que juegan en otros equipos", expresó el entrenador.

"Pero la ilusión que tienen por haber ganado hace poco les genera ese entusiasmo para poder seguir ganando", opinó el técnico, que enfatizó: "Entrenamos el medio campo en Singapur y la defensa en Madrid. Esperamos ahora poder encontrarnos en estos pocos días que tuvimos juntos para ser estructurados, competitivos y un bloque como lo hemos sido siempre", continuó.

Es el vigésimo sexto derbi del Atlético de Madrid de Simeone contra el Real Madrid, el primero frente a Julen Lopetegui. "Ellos han manejado un poco lo que nos ha pasado a nosotros, aunque han tenido más futbolistas un poco de tiempo. (Con Lopetegui) hay una presión importante a la pérdida de la pelota, hay una intención de posicionarse siempre en campo rival buscando presionar más alto y son las características que tenía también en la selección. Buscará acercarse a lo que sentía, siente e hizo en la selección española".

También es un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. "No es una pregunta para mí. Pensamos en nosotros y el entrenador del Real tendrá que ver qué ha ganado y qué ha perdido con su salida", afirmó el preparador argentino, que mantiene el discurso del partido a partido para el nuevo curso, con una meta: superarse a sí mismos.

"Lo tenemos muy claro y es una línea a seguir de parte de todos nosotros. Necesitamos mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Y, a partir de eso, obviamente, la expectativa es alta y nos van a exigir en consecuencia del plantel que estamos formando. Tendremos que ir incorporando y trabajando de la mejor manera con los chicos nuevos que vinieron, primero para formar un grupo", advirtió.

"Después de un año y medio que no pudimos contratar futbolistas (por la sanción de la FIFA) han entrado en el grupo seis chicos nuevos (Antonio Adán, Santiago Arias, Rodrigo Hernández, Thomas Lemar, Gelson Martins y Nikola Kalinic) que están generando no un nuevo grupo, pero sí gente nueva dentro del vestuario, con la salida de gente importante, sobre todo Gabi y Fernando Torres", valoró.

"Cuando logremos formar un mejor grupo, el equipo siempre va a salir mucho más naturalmente. Que las expectativas son buenas, sí claro, pero nos guiamos del día a día, del partido a partido y no vamos a salir de ahí", avisó Simeone, que insistió en la idea de grupo para configurar un equipo por encima de las individualidades.

Así ha sido siempre en el Atlético desde su llegada y así idea esta campaña: "La llegada de buenos futbolistas nos garantiza tener buenas individualidades que no nos generan tener un mejor equipo hasta que esto no se forma en una estructura y en alistar a todos sobre la misma línea. Está claro que los Rodri, Lemar, Gelson o Kalinic vienen a aportar talento, pero el talento viene de la mano del trabajo y sin trabajo está claro que no nos podemos mejorar".

"Tenemos una idea muy clara: que la estructura con mejores futbolistas individualmente se mejora, no que se mejore el equipo con las individualidades si no se mejora la estructura. Si mejoramos la estructura, las individualidades nos harán crecer", insistió.

Simeone también habló del estilo con el que Francia se proclamó campeona del mundo en Rusia 2018, similar en muchos trazos al que propone el Atlético: "El fútbol es maravilloso, porque nadie tiene la verdad y se puede ganar de distintas maneras. Una vez más hemos visto distintas formas en cuanto al triunfo de Francia, no sé si más similar o no al Atlético, pero sí con características parecidas".