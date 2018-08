El United de Mourinho, tras los pasos de Monchi

Si alguien se ha dado a conocer por su habilidad durante el mercado de traspasos ese es el ex director deportivo del Sevilla FC Monchi. El de San Fernando fue artífice de la gloriosa década que vivió el club nervionense, con la conquista de la UEFA Europa League en cinco ocasiones.

El exguardameta, actualmente en la Roma, ha sido objeto de deseo de numerosos clubes a lo largo de su trayectoria como director deportivo, y el último en sumarse ha sido el Manchester United de José Mourinho.

La sequía de llegadas a Old Trafford ha colmado la paciencia del técnico luso, que ha manifestado en reiteradas ocasiones su malestar creando un enfrentamiento entre los propietarios y la presidencia del club inglés. Por ello, según informa The Independent, el club ha pensado en Monchi para que esta situación no vuelva a suceder.

El objetivo de los 'red devils' sería el de crear en su estructura la figura de un director de fútbol, algo que jamás han tenido dado que fue Sir Álex Ferguson quien asumió dicho rol a finales de los años 80.

En Manchester conocen la dificultad de la llegada de Monchi, puesto que acaba de comenzar un nuevo proyecto en la Roma, por lo que la alternativa al gaditano sería Edwin Van der Sar, quien conoce el club de primera mano puesto que militó en sus filas durante seis temporadas.