Claudio Marchisio deja el Juventus tras 25 años

El centrocampista italiano Claudio Marchisio, de 32 años, rescindió este viernes de forma consensuada su contrato con el Juventus y puso fin a una exitosa trayectoria de veinticinco temporadas en el club turinés.

"Se cierra hoy la historia de Claudio Marchisio con el Juventus, tras la rescisión consensuada del contrato", anunció el equipo "bianconero" en un comunicado publicado el último día del mercado de fichajes italiano.

Entró en la cantera del Juventus a los siete años, debutó con el primer equipo en 2006 y de allí acumuló 389 partidos y 37 goles, conquistando siete ligas italianas, cuatro Copas Italia y tres Supercopas nacionales.

El propio Marchisio confirmó su despedida al club de su vida con un mensaje en sus redes sociales en el que adjuntó una foto suya que se remonta a sus primeros años en los equipos juveniles del Juventus.

"Mil pensamientos y mil imágenes me han acompañado toda la noche. No puedo parar de mirar esta fotografía y estas rayas (blancas y negras) con las que he escrito mi vida de hombre y futbolista", escribió el medio italiano.

"Amo esta camiseta, hasta el punto de que, a pesar de todo, estoy convencido de que el bien del equipo viene antes. Siempre. En un día duro como este me agarro fuerte a este principio. Sois la mejor parte de esta maravillosa historia", agregó, despidiéndose del Juventus.

El anuncio del adiós de Marchisio al Juventus se produce en la víspera del debut del conjunto campeón de Italia en la nueva temporada de la Serie A (Primera División), que arranca este sábado con la visita de los turineses al Chievo.