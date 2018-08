Joel Campbell buscará en Italia su consolidación tras un carrusel de cesiones

San José, 17 ago (EFE).- El delantero costarricense Joel Campbell, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018, buscará esta campaña en el Frosinone italiano consolidarse en el fútbol europeo tras siete temporadas en el Arsenal que han transcurrido de cesión en cesión.

Campbell, de 26 años, emergió en 2011 como la joya del futuro del fútbol de Costa Rica y su fichaje ese año con 'los Pistoleros' (The Gunners) confirmaba las grandes cualidades demostradas en selecciones juveniles.

Sin embargo, el sueño de jugar con regularidad en un grande de Europa se fue desvaneciendo año con año, pues el club lo cedía todas las campañas.

Este carrusel de préstamos llevó al delantero zurdo a jugar para el Lorient francés, los españoles Villarreal y Betis (en dos temporadas distintas), el Olympiacos griego y el Sporting portugués.

El tico estuvo solo la campaña 2015-2016 de manera completa con el Arsenal, pero nunca encontró un hueco en el equipo del entonces entrenador, el francés Arsene Wegner. En su ciclo con el Arsenal, Campbell solo disputó 40 partidos, la mayoría de relevo, y marcó cuatro goles.

Finalmente, esta campaña el Arsenal se ha decidido a vender al futbolista al Frosinone italiano, un equipo en el que el tico espera ganar regularidad, consolidarse y demostrar sus condiciones.

"En la vida hay que cerrar ciclos, y ya era el momento para hacerlo y avanzar en mi carrera deportiva. Estoy ilusionado y con ganas de trabajar y defender esta camiseta", declaró Campbell en su página Sports by Campbell.

El atacante, que firmó con el club italiano por tres temporadas, agradeció el interés del equipo por contar con él y prometió esforzarse al máximo.

"Me siento feliz por llegar al Frosinone. Me han tratado muy bien, y valoro el interés que han puesto en mí. Ahora queda trabajar para devolver la confianza que me han dado. La Serie A es una de las mejores del mundo y es un honor para mí ser parte de ella", expresó.

Campbell fue formado en las ligas menores del Saprissa costarricense, club con el que no llegó a debutar en la primera división, pues su excelente Mundial Sub-20 de Colombia 2011 llamó la atención del Arsenal, que rápidamente le fichó.

Ese mismo año comenzó a jugar en la selección mayor de Costa Rica convocado por el entonces entrenador, el argentino Ricardo Lavolpe, para la Copa América de Argentina y la Copa Oro de la Concacaf, torneos en los que marcó goles.

Su ascenso meteórico le convirtió en una de las piezas claves de 'La Sele' para clasificar al Mundial de Brasil 2014 y ya en el certamen el seleccionador, el colombiano Jorge Luis Pinto, lo colocó como delantero centro, una posición sorpresiva, pues suele jugar de extremo.

En Brasil marcó un gol en la victoria por 3-1 sobre Uruguay en la fase de grupos y junto a Bryan Ruiz comandaron el ataque de una selección que tuvo como gran figura al portero Keylor Navas, fichado después de aquel Mundial por el Real Madrid.

Campbell siguió siendo una de las figuras de Costa Rica en la eliminatoria a Rusia 2018, pero varias lesiones, una de estas seria de rodilla, le cortaron ritmo e incluso estuvo en duda para acudir al Mundial.

En Rusia 2018, Campbell tuvo poco brillo al igual que el resto de la selección tica, que se despidió en la primera ronda tras perder con Serbia (1-0) y Brasil (2-0), y empatar con Suiza (2-2).

A sus 26 años, Campbell, que suma 79 partidos con la selección y 15 goles, es uno de los llamados a convertirse en líder de una renovación generacional de la plantilla con miras al Mundial de Catar 2022.