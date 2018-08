El Motagua hondureño recibe al Portmore United en cuartos de final de la Liga Concacaf

Tegucigalpa, 22 ago (EFE).- El Motagua de Honduras, que dirige el argentino-hondureño Diego Vásquez, recibirá este miércoles al Portmore United de Jamaica, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con capacidad para 30.000 espectadores, a las 20:00 hora local (02:00 GMT del viernes).

Las 'águilas' del Motagua buscarán ganar en casa ante un rival que eliminó al Santos Guápiles de Costa Rica tras vencerlo en penaltis 7-6 después que la serie global finalizó 3-3.

Por su parte, el Motagua avanzó hasta los cuartos de final tras derrotar por la mínima, 1-0, al Belmopán Bandits de Belice en el estadio Nacional de Tegucigalpa, y ganar 2-0 en Belice.

El técnico de Motagua dijo este martes a periodistas que el equipo buscará aprovechar su condición de local para ganar el partido de ida ante Portmore United.

"Tenemos que tratar de ganarles acá y sin recibir goles, porque el torneo de Concacaf es algo muy importante, mantener nuestro marco en cero, es ida y vuelta por eso es importante aprovechar la localía", subrayó Vásquez.

Señaló que el equipo de Jamaica llegará "muy ordenado, tratando de conseguir una oportunidad para hacer daño con el contragolpe, por eso hay que tratar de evitar que no nos contragolpeen".

Vásquez dijo que el partido "no será nada fácil", ya que en la actualidad el fútbol "está todo muy parejo", pero "no quiere decir que no tengamos posibilidades nosotros y vamos a intentar hacer todo para ganar".

El partido de vuelta entre ambos clubes se jugará el 30 de agosto en Jamaica.

La Liga CONCACAF 2018 es una competencia regional de clubes, con los ganadores clasificando para la Liga de Campeones CONCACAF 2019.

CONCACAF es la confederación de fútbol de América del Norte, América Central y el Caribe.

Alineaciones probables:

Motagua: Jonathan Rougier; Juan Pablo Montes, Henry Figueroa, Denil Maldonado; Marcelo Santos, Klifox Bernardez, Matías Galvaliz, Reinieri Mayorquin; Kevin López, Roberto Moreira y Rubilio Castillo.

Entrenador: Diego Vásquez.

Portmore United: Kemar Foster; Damano Solomon, Ryan Wellington, Roberto Johnson, Rosario Harriott; Chavany Willis, Ricardo Morris, Maalique Foster; Donnegy Fer, Javon East y Venton Evans.

Entrenador: Shavad Thomas.

Estadio: Nacional de Tegucigalpa.

Hora: 20:00 local (02:00 GMT del viernes).