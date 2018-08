El argentino Furch confía en que Santos Laguna hará daño al líder Cruz Azul

Torreón (México), 24 ago (EFE).- Julio César Furch, delantero argentino del Santos Laguna mexicano, afirmó este viernes que su equipo está concentrado en el daño que pueden causar a sus rivales, como el Cruz Azul, líder invicto del torneo Apertura y que sólo ha encajado un gol en seis jornadas.

"No pensamos en el rival, pensamos en nuestro equipo y en el daño que le podemos hacer. Cruz Azul ha hecho un gran trabajo en defensiva al igual que nosotros en la delantera, así que será un encuentro parejo", dijo Furch a periodistas.

"Será un partido difícil, sabemos que Cruz Azul viene con un potencial fuerte, con una confianza importante", añadió.

El Cruz Azul, que dirige el portugués Pedro Caixinha, encabeza la clasificación con 16 puntos y es el único equipo invicto en el torneo, con cinco victorias y un empate. El Santos, último campeón, ocupa el tercer puesto con 13 unidades producto de cuatro triunfos, un empate y una derrota.

Con cuatro anotaciones en el Apertura Furch, de 29 años, se ha posicionado como uno de los delanteros más peligrosos y junto con su compañero, el uruguayo Jonathan Rodríguez, comparten el segundo lugar de la tabla de goleadores por detrás del francés André-Pierre Gignac, de los Tigres de la UANL, quien tiene cinco.

Sin embargo, el título de goleo es un asunto que no le quita el sueño al exjugador de los Tiburones Rojos del Veracruz.

"Me pondría muy contento si me llegara a tocar (ser el goleador del torneo), pero no es algo que me desespere, estoy contento por haber marcado en estas fechas, pero lo primordial siempre será el equipo", finalizó.