Zubeldía: "Lo más fuerte que tiene el Villarreal son sus atacantes"

El entrenador del Deportivo Alavés, Luis Zubeldía, ha señalado hoy respecto a su próximo rival, el Villarreal, que "lo más fuerte que tiene son sus atacantes" y que a "cualquier equipo de LaLiga le gustaría tener esa dupla".

El técnico argentino ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro que disputarán el domingo vitorianos y castellonenses en Mendizorroza y ha reconocido que no haber sumado puntos hasta la fecha, les obliga "a trabajar y mejorar desde todos los ángulos para poder empezar a coger más confianza para crecer".

"Si digo que vi cosas muy buenas en los partidos estoy mintiendo", ha zanjado el preparador albiazul, quien ha asegurado que tienen que mejorar "en todo" y que a partir de ahí "llegarán los resultados".

El alavesista ha sostenido que no se queda "con algo positivo salvo con la predisposición de los jugadores por conocerse, conjuntarse y elevar el nivel colectivo".

Además del nivel de los delanteros del Villarreal, Zubeldía ha destacado que el resto del equipo "tiene una línea bien marcada que viene trabajando hace años".

"Son muy buenos técnicamente con un sistema trabajado y posiblemente tenga las ideas mucho más claras que nosotros por una cuestión de proyecto", ha indicado.

En este sentido, el preparador pampeano ha manifestado que esta composición del rival alavesista les obligará "a defender mejor y sacar un diez".

A pesar de todo, el entrenador del Alavés ha recordado que "en todos los partidos" han tenido sus opciones y confía en tener más en este partido porque juegan como local y han trabajado "para tener una satisfacción".

"Es imposible que hoy pretendamos tener el formato ideal, pero no quita que no podamos sumar, ser competitivos y corregir muchos aspectos levantando el nivel", ha admitido.

Respecto al posible once inicial, el técnico ha apuntado que "es buen momento" para que los jugadores recién llegados, como Medrán, Bojan y Munir puedan salir "de inicio", aunque es una cuestión que decidirá mañana.