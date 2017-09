Un Alavés con urgencias recibe a un Villarreal que recupera el pulso

Vitoria, 16 sep (EFE).- El Deportivo Alavés, con urgencias por motivos clasificatorios, recibe este domingo en Mendizorroza en la cuarta jornada de LaLiga Santander a un Villarreal que recupera el pulso a la competición tras un inicio dubitativo y que quiere seguir en la línea de recuperación y de resultados de los dos últimos encuentros disputados.

Los albiazules regresan a su feudo para intentar conseguir la primera victoria de la temporada después de un inicio en el que han cosechado tres derrotas en otros tres partidos.

Esta situación les lleva a ocupar la última plaza de la tabla con cero puntos con el agravante de que es el único equipo de Primera División que no ha metido ningún gol.

Al técnico alavesista, Luis Zubeldía, le está costando dar con la tecla en un grupo que ha cambiado la mitad de sus miembros respecto al curso pasado, quienes necesitarán un tiempo para acoplarse y conocerse.

Para este encuentro, el argentino no podrá contar con Víctor Laguardia ni Héctor Hernández, bajas para las próximas semanas, y mantiene la duda de Rubén Duarte y Aleksandar Katai, que han arrastrado problemas físicos los últimos días.

Es muy probable que Zubeldía alinee de inicio a los tres últimos fichajes del Alavés (Medrán, Munir y Bojan,) que están llamados a liderar el juego ofensivo de la escuadra vasca.

La duda podría estar en el puesto que ocupará Álvaro Medrán, ya que tiene capacidad de actuar en el centro del campo para llevar la batuta del equipo o algo más adelantado para asociarse con los atacantes babazorros.

Así, el Alavés podría salir con un once titular formado por Fernando Pacheco en la portería, una línea de cuatro defensas con Alfonso Pedraza y Carlos Vigaray por bandas y Rodrigo Ely y el chileno Guillermo Maripán, quién es probable que ocupe el puesto de Alexis Ruano, en el eje de la zaga.

Tomás Pina y Álvaro Medrán podrían ocupar el doble pivote, mientras que Ibai Gómez y Burgui ocuparían las bandas.

Munir El Haddadi y Bojan Krkic, por su parte, tienen muchas papeletas para actuar en la zona más ofensiva del equipo vitoriano.

Los castellonenses han ganado los dos últimos partidos oficiales, al ganar al Betis en liga y al Astana en Europa, lo que le ha permitido calmar el entorno tras un mal arranque de campeonato.

El equipo de Fran Escribá sufrió mucho esta pretemporada y en el inicio de la Liga con el capítulo de bajas, ya que llegó a contar con diez, lo que le impidió tener a la plantilla completa y a varios jugadores de peso disponibles.

Esta situación ha ido mejorado en los últimos días, ya que se han ido recuperando efectivos como Mario Gaspar, Roberto Soriano y Denis Cheryshev, que ya forman parte del grupo y se puede contar con ellos. Además han entrado en la lista los jugadores del filial, el portero Cantero y el defensa Pau Francisco

En la actualidad, Escribá solo cuenta con cuatro lesionados, que son los porteros Sergio Asenjo -que esta semana ha recibido el alta- y Andrés Fernández, así como de los futbolistas Adrián Marín y Bruno Soriano.

Tras el partido europeo del pasado jueves, la idea respecto al once inicial pasaría por recuperar al equipo de la liga. De esta forma, regresarían al equipo los defensa Antonio Rukavina, Álvaro González y Víctor Ruiz, así como los delanteros Cédric Bakambu y Carlos Bacca que descansaron este jueves.

-- Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray, Ely, Alexis o Maripán, Pedraza; Tomás Pina, Medrán; Ibai, Bojan, Burgui; y Munir.

Villarreal: Barbosa, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Castillejo, Rodri, Trigueros, Fornals; Bacca y Bakambu.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés)

Estadio: Mendizorroza. Hora: 12.00 horas. EFE.