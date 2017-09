0-3. Bakambu y Bacca sentencian al Alavés

Vitoria, 17 sep (EFE).- Dos goles de Cedric Bakambu y otro de Carlos Bacca sentenciaron al Deportivo Alavés en Mendizorroza (0-3) donde el Villarreal dio muestras de su gran pegada para llevarse los tres puntos en una completa segunda parte.

El equipo local sólo tuvo buenos momentos durante algunos minutos del primer tiempo, pero fue superado ampliamente en un gran segunda mitad de los castellonenses que pudieron concluir el encuentro con una ventaja mayor.

Con este resultado (0-3), el Alavés continúa como colista de LaLiga Santander y sigue siendo el único equipo que no ha podido marcar en las cuatro jornadas que ha disputado en este curso.

Ambos conjuntos plantearon un sistema muy similar de inicio e intentaron hacerse con la posesión en los primeros compases, hasta que el Villarreal fue el que dio el primer susto a la afición albiazul.

En el minuto 7 de partido, una buena combinación de Samu Castillejo y Rukavina acabó con un buen pase del jugador serbio que terminó rematando de cabeza el colombiano Carlos Bacca al fondo de la red pero el árbitro asistente anuló el gol por fuera de juego.

Con el paso de los minutos, la escuadra amarilla ganó metros, aunque el Alavés intentó buscar la espalda de la zaga castellonense con los desmarques de Munir y Bojan.

Apenas sin ocasiones, el encuentro se desarrolló en un centro del campo muy poblado donde se acumularon muchos hombres.

Los locales comenzaron a estirarse y, en el minuto 22, tras una buena combinación por banda, Bojan asistió a Ibai Gómez, quien llegó en la segunda línea, pero el remate del vizcaíno lo atrapo Barbosa sin complicaciones.

Hombres como Álvaro Medrán por el lado albiazul, y Trigueros por el amarillo, comenzaron a entrar en juego y los dos equipos pudieron aproximarse con mayor claridad al área de su rival.

En el 24, fue Munir el que intentó hacer el primero con un remate de cabeza desde el centro del área a pase de Alfonso Pedraza, pero el remate se le fue por encima de la meta visitante.

Ibai, uno de los jugadores con más presencia en las acciones ofensivas de los locales, volvió a intentarlo con un disparo desde fuera del área que se marchó ligeramente desviado.

Sin embargo, a pesar de las ocasiones generadas por el Alavés, en el minuto 32 se adelantó el Villarreal con un gol de Cedric Bakambu.

El delantero del Villarreal recogió un balón y consiguió batir a Fernando Pacheco con un disparo desde fuera del área que golpeó en Alexis Ruano y cambió su trayectoria.

Los de Fran Escribá no se conformaron con el resultado favorable y en el minuto 39 Samu Castillejo estuvo muy cerca de aumentar la cuenta, pero no pudo rematar con contundencia un pase de Manu Trigueros por encima de la zaga albiazul.

El choque llegó al descanso con 0-1 a favor de los castellonenses tras varias jugadas consecutivas de los vascos que pusieron en aprietos a la defensa del Villarreal que mantuvo la ventaja tras una primer mitad muy igualada.

En la primera jugada de la segunda mitad, el asistente volvió a anular otro gol al equipo amarillo por fuera de juego, después de una falta escorada lanzada por Manu Trigueros que cabeceó a la red Rodrigo.

El Villarreal salió más activo tras el paso por vestuarios y Bacca consiguió aumentar la diferencia en el minuto 51, al recoger un rechace tras una buena parada de Pachecho a Samu Castillejo.

Sin tiempo para reaccionar, Bakambu sentenció el encuentro en el minuto 61 con otro gol que fabricó a través de un perfecto desmarque y tras recibir la asistencia de Samu Castillejo, cruzó el balón para batir por abajo al portero alavesista.

No fue el mejor día para la escuadra vitoriana que con el tercer gol vio como Bojan Krkic se vio obligado a retirarse a vestuarios por unas molestias musculares que le impidieron continuar.

En el 67, Alexis Ruano intentó acortar distancias, pero no consiguió dirigir hacia la portería rival el remate de cabeza que asestó al balón colgado por Óscar Romero tras botar una falta.

Con el Alavés fuera del partido, el Villarreal buscó el cuarto tanto, pero Samu Castillejo, uno de los futbolistas destacados del partido, estrelló el balón en el larguero, en el minuto 69, tras varios recortes dentro del área.

En la recta final del partido Rodri estuvo cerca de aumentar las diferencias en un saque de esquina botado por Samu Castillejo y unos minutos después fue el turco Unal el que se encontró con Pacheco, quien atrapó el disparo del delantero del Villarreal.

El encuentro concluyó con un 0-3 a favor de los amarillos, quienes gozaron de más ocasiones para ampliar las diferencias.

- Ficha técnica:

0 - Deportivo Alavés: Pacheco, Vigaray, Alexis, Ely, Pedraza; Tomás Pina, Wakaso (Romero, min.57); Bojan (Sobrino, min.62), Medrán, Ibai (Manu García, min.84); y Munir.

3 - Villarreal: Barboza, Rukavina, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa (Mario, min.74); Samu Castillejo; Manu Trigueros, Rodrigo, Fornals; Bakambu (Unal, min.78) y Bacca (Cheryshev, min.89).

Goles: 0-1, m.32: Bakambu. 0-2, min.51: Bacca. 0-3, min.61: Bakambu.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla por el Alavés a Sobrino (min. 80) y Pedraza (min. 92) y por el Villarreal a Rodrigo (min. 45) y a Víctor Ruiz (min. 66).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mendizorroza ante 18.124 espectadores.