Medrán: Tenemos que espabilar, si no nos vamos a quedar abajo toda la temporada

Vitoria, 17 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Álvaro Medrán ha indicado tras la derrota de los albiazules por 3-0 ante el Villarreal que tienen que "espabilar" porque si no lo hacen se van a quedar en la zona baja de la clasificación "toda la temporada".

El cordobés ha apuntado en una entrevista publicada por el club en redes sociales, que tienen que "confiar" e intentar cambiar la situación, aunque ha reconocido que "es difícil porque la dinámica no es buena".

"No hemos marcado todavía y es algo que tenemos que cambiar desde ya y que en A Coruña -próxima salida del equipo- se vea otro Alavés", ha sostenido el joven centrocampista que ha debutado hoy como titular.

Medrán ha analizado que en la primera parte han jugado "bien", pero que ha tenido la "mala suerte en el gol que rebota en Alexis" y ha admitido que en la segunda parte han salido "fatal".

"El segundo gol nos ha matado", ha reconocido.

El futbolista ha sostenido que tienen que "luchar por la afición" para que sigan disfrutando de ellos en Primera División y ha concluido que "no es bonito ver al Alavés en esa posición".