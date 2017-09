Enzo Zidane: "El partido contra el Real Madrid va a ser raro para mí"

El jugador del Deportivo Alavés, Enzo Zidane, ha confesado que el partido que disputa su equipo este sábado contra el Real Madrid "va a ser raro" porque es el club de su vida y al que ha pertenecido desde los 8 años.

El joven futbolista ha señalado, en una entrevista publicada por el club en las redes sociales, que será "un partido muy especial" y ha mostrado su intención de quitarle "algún punto" al conjunto blanco que entrena su padre, Zinedine Zidane.

"Mi padre siempre ha sido un ejemplo, era un gran futbolista y siempre me he fijado en él", ha explicado el centrocampista que llegó al club alavesista este verano.

En este sentido, ha expresado que admira "mucho" al jugador del Real Madrid Luka Modric porque tiene "algo distinto que hace que el fútbol sea bonito". "Es un referente y he tenido la suerte de compartir vestuario con él", ha añadido.

El albiazul ha repasado sus inicios en el fútbol y ha recordado que "en casa" a todos les ha gustado "mucho" este deporte y que desde que aprendió a andar, comenzó a practicarlo.

Enzo Zidane ha reconocido que este verano ha salido "del confort de estar en el Real Madrid" y que ha tenido "la suerte de haber llegado a un club" que le ha acogido "muy bien" y le ha ayudado "en todo momento". "Esto es importante para un jugador que cambia de vida, no había vivido nunca lejos de mi familia", ha incidido.

"Ibai es un ejemplo y me ha ayudado en todo momento, tanto en el día a día como en el campo, al tiempo que me protege en el vestuario", ha destacado.

Enzo Zidane ha analizado que el equipo empezado "mal" la temporada y aunque ha admitido que sabían que iban a pasar por "momentos difíciles", ha agradecido vivirlo "al principio" porque de esta forma tienen "tiempo para cambiar las cosas".

"Confío en mis compañeros y vamos hacer cosas buenas", ha insistido.

Respecto a sus retos personales, ha manifestado que su objetivo es "crecer como futbolista, aprender y mejorar" y que quiere "ayudar al equipo" en una temporada en la que está viviendo muchos cambios como futbolista.