Di Biasi, el elegido para reconducir la situación del Alavés

Vitoria, 22 sep (EFE).- El entrenador italiano Gianni Di Biasi, ha sido el elegido para reconducir la situación del Deportivo Alavés, penúltimo en LaLiga Santander, con un acuerdo para lo que resta de temporada y opción a otra más.

El preparador de Sarmede ha desempeñado el cargo de seleccionador de Albania los últimos seis años y logró el hito de clasificar al combinado albanés para la Eurocopa 2016.

Di Biasi regresa a la competición española, donde ocupó el banquillo del Levante en la temporada 2007/08, al que llegó en el mes de octubre para sustituir a Abel Resino.

El nuevo entrenador babazorro tiene 61 años y se caracteriza por afrontar proyectos con dificultades deportivas como ya hizo con dos ocasiones con el Torino, aunque no pudo hacer lo mismo con el Udinese y el equipo levantino.

Su seña de identidad pasa por entrenar a equipos que desarrollan un fútbol muy ordenado que tratan de minimizar errores, al tiempo que procuran castigar los fallos de los rivales.

La carrera como entrenador de Di Biasi ha transcurrido fundamentalmente en Italia, donde ha dirigido un total de 12 equipos, además del Levante y el combinado de Albania.

Como jugador no salió de su país y desarrolló su carrera en otros nueve equipos del Calcio, entre los que destacan el Inter de Milan, el Palermo o el Brescia.

Gianni Di Biasi llega ahora a Vitoria para intentar cambiar el rumbo del plantel babazorro que no ha logrado anotar ningún gol y ocupa la última plaza con cero puntos, tras cinco derrotas en cinco partidos.

A pesar de su contratación, el nuevo entrenador del Alavés no se sentará mañana en el banquillo albiazul ante el Real Madrid, puesto que seguirá ocupando Javier Cabello como técnico interino tras la destitución del argentino Luis Zubeldía.