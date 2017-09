1-2. Un Madrid falto de pegada pasa el examen en Vitoria en el día de Ceballos

Vitoria, 23 sep (EFE).- El Real Madrid pasó el examen en Vitoria a pesar de su falta de pegada en el día de Dani Ceballos, que debutó como titular y marcó los dos goles que dieron la victoria a su equipo ante el Deportivo Alavés (1-2).

Fue un encuentro en el que la escuadra de Zidenide Zidane trenzó numerosas jugadas y que creo varias ocasiones como para haber concluido con un marcador mayor a favor, pero la falta de puntería marcó el desarrollo de un envite en el que el Alavés estrelló dos balones en el palo y el Madrid, otro.

El conjunto blanco comenzó con la obligación de llevar la iniciativa en el partido, algo que hizo realidad desde el primer minuto, pero no tuvo claridad para superar la presión del Alavés, bien posicionado en el terreno de juego.

De hecho, fueron los albiazules los que dieron el primer aviso en el minuto 7 de juego en un saque de esquina y en el que Keylor Navas se tuvo que emplear a fondo para despejar el remate local.

Poco después, a los diez minutos de partido, el Real Madrid marcó el primer tanto en una de sus primeras aproximaciones, cuando Marco Asensio, que se internó por la banda izquierda, dio un pase atrás para que Dani Ceballos, que debutaba como titular, ajustara su disparo a la base del palo izquierdo de la meta de Fernando Pacheco y poner el 0-1.

El choque dio paso a una fase en la que el Alavés no conseguía sorprender a los madridistas al contraataque y el plantel de Zinedine Zidane no estuvo preciso en los metros finales, a pesar de que el partido se desarrollaba en la media cancha local.

En el 26, Lucas Vázquez consiguió rematar un pase de Asensio, quien se volvió a colar por el flanco izquierdo y poner un balón peligroso en el área pequeña con cierta comodidad, pero el disparo de Vázquez se fue por encima de la portería vitoriana.

Los blancos insistieron y con tres saques de esquina consecutivos estuvieron cerca de aumentar la cuenta, aunque Cristiano Ronaldo no pudo dirigir su remate en escorzo y Pacheco, con una gran estirada, evitó el gol de Nacho, quien sorprendió con un buen cabezazo lejano.

El Alavés respondió en el minuto 32 con una falta lejana lanzada por Ibai Gómez, que buscó la puerta de Keylor Navas, pero el costarricense corrigió su posición con velocidad para atajar el disparo del vizcaíno.

El Alavés consiguió llevar a buen puerto uno de sus contraataques para igualar el choque en el minuto 39 a través de un remate de cabeza de Manu García a pase de Munir, que fue imparable para Navas y que supuso el primer tanto albiazul en la temporada 2017-18.

Poco duró la alegría en la entregada afición alavesista ya que en la jugada posterior, una falta de entendimiento entre Pacheco y la defensa local propició que el balón le quedara franco a Ceballos que buscó el hueco para superar a la zaga alavesa.

Así, el envite se fue al descanso con un 1-2 favorable al Real Madrid, con un resultado abierto a pesar del dominio del equipo blanco.

En la reanudación, Javier Cabello buscó proteger la banda derecha con la entrada de Alexis Ruano por Carlos Vigaray que tenía una tarjeta amarilla y le condicionaba su defensa sobre Marco Asensio.

En la primera jugada, Rodrigo Ely consiguió rematar de cabeza un rechace tras un saque de esquina que atrapó sin mayores dificultades Navas.

Seguidamente, en el minuto 47, Cristiano Ronaldo intentó aumentar la diferencia visitante, pero no pudo enviar entre los tres palos un disparo escorado que rozó el poste derecho del meta albiazul.

El Real Madrid volvió a superar a la zaga alavesista, pero en esta ocasión Isco (min. 53) se encontró con un acertado Fernando Pacheco que despejó con el pie un disparo del andaluz desde dentro del área tras un pase medido por parte de Varane.

Con el paso de los minutos, Ronaldo tuvo más presencia en el ataque madridista y en el minuto 62 estrelló el balón en el poste tras regatear al chileno Guillermo Maripán.

Aunque el conjunto merengue estaba cerca del tercero, el Alavés intentaba sorprender con velocidad y a punto estuvo de igualar el marcador con un disparó de Alfonso Pedraza en el 69, que se envenenó tras tocar en un defensa y golpeó en el larguero.

A pesar de las jugadas aisladas de la escuadra local, los de Zidane no variaron su planteamiento y buscaron el tercer tanto con ahínco y en el minuto 73 Sergio Ramos perdonó al Alavés al enviar por encima del larguero un balón que recogió tras una parada fallida de Pacheco.

Pedraza volvió a tener la igualada tras aprovechar un fallo de Varane en el minuto 75 con un buen desmarque, aunque no pudo definir con claridad en el mano a mano con Navas y volvió a estrellar el esférico contra el poste de la portería blanca.

En la recta final del partido, Cristiano y Asensio pusieron a prueba los reflejos de Pacheco, que respondió con acierto a los disparos de los jugadores madridistas.

El choque se cerró con una jugada de Marco Asensio que envió su disparo junto a la base del palo izquierdo de Pacheco, quien evitó un marcador más amplió en un encuentro que concluyó con un 1-2 favorable al Real Madrid.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray (Alexis, min. 46), Ely, Maripán, Rubén Duarte; Daniel Torres, Manu García; Burgui (Pedraza, min. 65), Medrán, Ibai Gómez (Sobrino, min. 81); y Munir.

2 - Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Isco (Mayoral, min. 90), Ceballos (Marcos Llorente, min. 71) ; Marco Asensio, Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo.

Goles: 0-1, m.10: Ceballos. 1-1, m.39: Manu García. 1-2, min.42: Ceballos.

Árbitro: Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó con tarjeta amarilla por el Alavés a Vigaray (min. 13), Ely (min. 44), Medrán (min. 60), Manu García (min. 66) y Dani Torres (min. 86) y por el Real Madrid a Carvajal (min. 31) y Nacho (min. 88).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio de Mendizorroza ante 19.159 espectadores.