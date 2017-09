Manu García: "He pedido perdón a Lucas; no tenía que haberlo hecho"

Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El capitán del Alavés Manu García, asumió su culpa en la acción que protagonizó con Lucas Vázquez, al que propinó un codazo, y provocó las iras del jugador del Real Madrid.

"Era un partido con mucha tensión. A Lucas le conozco desde hace mucho, desde Segunda B. He hecho algo que no tenía que haber hecho. Le he pedido perdón y todo se ha quedado ahí", dijo el centrocampista alavesista en beIN Sports.

Manu destacó la mejoría evidenciada por su equipo respecto a los últimos partidos, aunque terminó con la misma sensación que en los anteriores.

"Cuando pierdes todas las sensaciones son iguales. Pero confío en nuestra gente. Nos daban por muertos y estamos ahí. Estamos en una situación jodida pero quedan muchos puntos y tengo confianza. Hay que intentarlo en el siguiente y después en el siguiente y así hasta que lo logremos. Confío mucho en esta gente", apuntó el capitán vitoriano.

Manu marcó el único gol de su equipo. El primero que anota el Alavés en la competición. "Nos valen solo las victorias no solo los goles. Hay que competir así, como este partido. Con trabajo. Debemos hacernos fuertes en casa", insistió el jugador que lamentó los errores al encajar los goles.

El Alavés disparó dos veces a los palos. "Es igual. Ellos han tenido también sus ocasiones. Hemos tenido opciones hasta el final y hemos competido hasta el final y ese es el camino", concluyó.