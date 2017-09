Ibai Gómez: "Todos tenemos que dar un paso al frente"

Vitoria, 26 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Ibai Gómez ha señalado hoy que "todos" los miembros de la plantilla albiazul tienen que "dar un paso al frente" para afrontar la temporada tras la llegada del nuevo entrenador, Gianni De Biasi.

El jugador de Santutxu ha comparecido ante los medios de comunicación tras la segunda sesión que ha dirigido el técnico italiano y ha expresado que tienen que estar "juntos y unidos".

"Lo primero que nos ha transmitido el entrenador es que la primera parte ante el Deportivo y el partido ante el Real Madrid tienen que ser la base del equipo y, a partir de ahí, mejorar porque con eso no llega", ha explicado el centrocampista que, a pesar de la situación clasificatoria del equipo, ha indicado que el grupo está "con una mentalidad muy positiva" y con "muchas ganas" de afrontar el partido del sábado ante el Levante.

Ha desvelado que la organización del equipo es uno de los temas en los que se ha fijado el preparador transalpino y está convencido de que lo va a trabajar "mucho".

"Tenemos que ir a muerte con él y eso lo tenemos claro", ha afirmado.

Ibai está de acuerdo en que no pueden perder "la base de juego y organización" y ha opinado que contra el Real Madrid dieron la cara y pudieron "sacar algún punto".

En cambio, ha puntualizado que si fuese la primera jornada, lo podrían coger como "algo positivo", pero están en una situación en la que necesitan puntos y no les vale sólo con una buena imagen.

"Tenemos claro que hemos dado un paso al frente y nos va a dar confianza para afrontar el partido del Levante", ha sostenido.

Sobre su situación personal, Ibai ha comentado que está trabajando "bien" y tiene claro que "el equipo necesita trabajo".

"Mi mentalidad es intentar unir al equipo y estar todos juntos porque, a partir de ahí, mejorarán las cosas", ha manifestado.

La escuadra alavesa se mide el sábado al Levante en un partido "vital" a juicio del centrocampista babazorro, porque llevan "muchas jornadas sin puntuar".

"El Levante será de nuestra liga y está haciendo las cosas muy bien a pesar de la derrota ante el Betis", ha concluido.