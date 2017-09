Pacheco: Lo importante es hacer las cosas fáciles y ser un equipo ordenado

Vitoria, 28 sep (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Fernando Pacheco ha manifestado hoy que tal y como está la escuadra vitoriana, "lo importante es hacer las cosas fáciles y ser un equipo ordenado".

El guardameta albiazul ha señalado en rueda de prensa que "el equipo está con ganas de darle la vuelta a la situación" y ha recalcado que los jugadores tienen que estar "unidos" porque tienen "mucho margen de mejora".

"Las sensaciones son muy buenas y el 'míster' nos intenta transmitir tranquilidad y nos dice que tenemos tiempo de darle la vuelta a la situación del equipo", ha explicado Pacheco, quien ha señalado que no deben recibir goles "con tanta facilidad".

Sobre Gianni De Biasi ha comentado que "es muy cercano" y les intenta transmitir su confianza.

Ha reconocido que si el equipo es colista es porque cada uno no está dando su mejor versión y ha añadido que si no son "fuertes defensivamente" van a tenerlo "muy complicado".

"Vamos a ir a por los tres puntos a Valencia, pero tendremos que conseguir sumar al menos un punto", ha avisado el cancerbero, quien ha admitido que cuando pasan seis jornadas y no se logran puntos, "es normal que se cree ansiedad".

Sobre el Levante ha analizado que "no ha cambiado respecto al año pasado y está muy bien trabajado", motivo por el que los albiazules deben estar "juntos y ser solidarios".

Además, ha reclamado que tienen que ser "eficaces" porque no espera "un partido de muchas ocasiones".

Preguntado por el posible interés de la Real Sociedad en contratarle este verano, el extremeño ha desvelado que se enteró "por la prensa" y que su agente no le comunicó "nada", por lo que ha zanjado que está "totalmente centrado en el Alavés".