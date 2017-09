De Biasi: "Es obligatorio que cada uno gaste toda la energía"

El entrenador del Alavés, Gianni De Biasi, considera prioritaria "la organización como equipo" de cara a su estreno mañana en el banquillo albiazul y ha pedido a sus jugadores que "gasten toda la energía para dar el cien por cien de lo que cada uno pueda aportar en este momento".

El técnico italiano ha analizado hoy ante los medios de comunicación el partido que enfrentará mañana a su nuevo equipo con el Levante, conjunto al que entrenó durante la temporada 07-08.

No quiere complicarse en este primer encuentro, ya que sólo ha tenido cinco días para trabajar con la plantilla, así que su escuadra va a "tratar de sacar lo máximo con situaciones simples, trabajando más como equipo que individualmente".

"Hay que dar todo y si a alguien le faltan fuerzas en los últimos veinte minutos, que levante la mano y yo lo cambio", ha reclamado.

"El aficionado necesita sobre todo ver resultados, pero también ver a un equipo comprometido, que da todo lo que tiene por la camiseta y el escudo durante los noventa minutos, desde el principio hasta el final", ha expresado.

"Todo enfermo necesita una cura", ha destacado en alusión a la muy delicada situación del Alavés, que tiene cero puntos tras los seis primeros partidos.

Con 61 años, De Biasi cuenta con una amplia trayectoria en Italia, donde ha entrenado a clubes como Torino y Unidese, entre otros, y está acostumbrado a dirigir equipos que luchan por la permanencia.

Por tanto, sabe que es fundamental el aspecto anímico y, durante esta su primera semana al frente del Alavés, ha trabajado "físicamente, tácticamente y para intentar que los jugadores tengan la máxima confianza en sí mismos".

"Los chavales están involucrados, convencidos de que se puede sacar algo más que lo que hemos hecho hasta ahora", ha explicado satisfecho por que sus nuevos pupilos "han dado todo lo que tenían, tienen corazón, buena actitud y buena calidad técnica, pero ahora necesitan empezar a ver la luz al final del túnel".

"El de mañana no es el partido definitivo de nuestras vidas", ha aclarado, pero sí ve la cita en el Ciudad de Valencia como una ocasión ideal para que "los chavales puedan mandar un buen mensaje al entorno y, lo que es más importante, a ellos mismos".

Conoce "bien" al Levante, al que dirigió durante 25 partidos en la temporada 07-08, lo ha definido como "un buen equipo que hizo una primera parte de partido increíble ante el Betis, aunque perdió".

"Ellos mantienen todo el entusiasmo de la pasada temporada y nosotros necesitamos ser un reflejo del Alavés la campaña anterior", ha comentado.

Por último, ha hecho gala de su buen humor al indicar "ojalá me den lo que no me dieron cuando estuve allí, un buen regalo". "Estamos en una situación bastante complicada y un regalito se puede aceptar tranquilamente", ha añadido en tono de broma.