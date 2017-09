El Levante quiere neutralizar el efecto De Biasi en el colista

Valencia/Vitoria, 29 sep (EFE).- El Levante recibe mañana sábado en el Ciutat de València al Alavés, que presenta al italiano Gianni De Biasi como nuevo técnico con el objetivo de sumar los primeros puntos de la temporada, mientras que el cuadro local debe resarcirse tras la primera derrota del curso sufrida ante el Betis.

El Levante suma la mitad de los puntos disputados hasta el momento tras un buen arranque de temporada, pero el duro traspiés en Sevilla al perder por 4-0 y la falta de gol de los delanteros del equipo obligan al equipo a recuperarse ante el cuadro vitoriano.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene la baja por lesión de Roger Martí, Jason, Jefferson Lerma e Iván López y anunciará la lista de convocados mañana tras el último entrenamiento del equipo previo al partido.

Además, el centrocampista Iván López 'Ivi', uno de los referentes ofensivos del equipo, sufre problemas en el adductor de su pierna derecha que le impidieron entrenar hoy, por lo que es duda su participación en el partido de mañana, donde en caso de no poder jugar sería sustituido por Samu García

A pesar de haber encadenado tres partidos en apenas diez días con prácticamente un mismo once inicial, Muñiz advirtió en la rueda de prensa del pasado jueves que está satisfecho con el rendimiento de su equipo y que "el momento de hacer cambios llegará" durante la temporada.

De este modo, el entrenador asturiano podría repetir el mismo equipo que perdió en Sevilla y el delantero Alex Alegría se mantendría en el once inicial a pesar de una racha de ocho meses sin marcar en partido oficial, pues el propio Muñiz confirmó que su compañero de ataque Nano Mesa todavía está "como en una pretemporada" y no está listo para ser titular.

Una semana más José Campaña y Enis Bardhi serán los encargados de llevar el peso del juego ofensivo del Levante en el centro del campo y Rober Pier, ante la baja de Lerma, seguirá como centrocampista defensiva con Morales e Ivi o Samu en las bandas.

De Biasi ha sorprendido al incluir a Katai y Santos en su primera convocatoria y al dejar fuera a Sobrino y Burgui de una lista de 19 futbolistas que viajan esta tarde.

El italiano ha repescado a Santos, que se quedó fuera de la lista en los cuatro últimos partidos, y ha incluido en la lista a Katai, convocado por primera vez en esta temporada, que no contaba ni para el argentino Luis Zubeldía, el entrenador que comenzó el curso, ni para su sustituto, Javier Cabello, que dirigió al equipo en los dos últimos compromisos.

El entrenador albiazul ha insistido "en la organización como equipo" de cara al que va a ser su primer partido como entrenador del Alavés y ha pedido a sus futbolistas, "saber reaccionar con el corazón caliente y la cabeza fría".

"Necesito tiempo, porque algunos chavales todavía no han entendido lo que pienso, pero en pocos días lo vamos a arreglar todo", ha explicado.

Con 61 años, desembarca por segunda vez en la Primera División española y, como anécdota, va a debutar con el Alavés ante el Levante, el primer equipo al que entrenó en España durante la temporada 07-08.

El equipo vitoriano encara la cita de mañana en una situación muy comprometida, colista con cero puntos y se encuentra a cinco de la salvación tras perder los seis primeros partidos disputados, en los que solo ha marcado un gol.

Tras el cese de Luis Zubeldía, destituido en la cuarta jornada tras la derrota ante el Villarreal, el equipo ha mostrado una clara mejoría, sobre todo el último partido frente al Real Madrid, pero todavía no ha alcanzado el nivel necesario para estrenar su casillero de puntos.

Aunque todavía restan 32 jornadas de competición, el Alavés necesita puntuar cuanto antes para no ver crecer su desventaja con los rivales situados en puestos de salvación.

Alineaciones probables:

Levante: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño, Campaña, Bardhi, Rober Pier, Morales, Ivi o Samu y Álex Alegría.

Alavés: Fernando Pacheco, Vigaray, Rodrigo Ely, Maripán, Rubén Duarte; Dani Torres, Manu García; Óscar Romero o Munir, Tomás Pina o Wakaso o Medrán, Ibai o Pedraza; y Munir o Christian Santos

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité Andaluz)

Estadio: Ciutat de València

Hora: 18:30 horas.

----------------------------------------------------------------

Puestos: Levante (9º, 9 puntos) - Alavés (20º, 0 puntos)

La clave: El Alavés estrena entrenador, Gianni De Biasi, que debuta en Valencia, donde entrenó al Levante en la temporada 2007-08 entre las jornadas 8 y 32,

El dato: El Levante y el Alavés nunca se han enfrentado en Primera división. El equipo local acumula 9 partidos seguidos sin perder en Primera división en el Ciutat de València.

La frase: Muñiz: "El equipo está jugando bien y a un muy buen nivel. Hay que darle mérito a lo que están haciendo los jugadores"

De Biasi: "Lo importante es ser una piña. Creo que se puede llegar a la salvación".

El entorno: El Levante llega a este partido tras su primera derrota de la temporada al caer por 4-0 ante el Real Betis el pasado lunes, mientras que el Alavés busca los primeros puntos del ejercicio.