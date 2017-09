0-2. El Alavés asalta el campo del Levante y logra su primer triunfo liguero

Valencia, 30 sep (EFE).- El Deportivo Alavés asaltó hoy el Ciutat de València y logró su primer triunfo en LaLiga ante un Levante desdibujado que no dio la talla ante un rival ordenado y voluntarioso que se mostró muy efectivo en ataque.

El Levante se hizo de inicio con el control del partido ante un Alavés en el que debutaba en el banquillo el italiano Gianni De Biasi, exjugador del equipo valenciano, y al que le costó ubicarse en el partido.

Sin embargo, cuando el conjunto vitoriano se asentó tuvo las mejores opciones para abrir el marcador por mediación de Munir, que primero se encontró con una sobresaliente intervención del meta Raúl en el minuto 22 y segundos después con el larguero.

Poco antes fue Morales para el Levante quien gozó de la mejor ocasión local en un momento en el que los levantinistas tuvieron el control del balón y dominaban a su antojo a su rival.

Pero las acciones de Munir espolearon al Alavés, que pasó a controlar el partido y puso contra las cuerdas a un Levante que perdió su sitio en el campo.

Así, Munir encontró premio a su insistencia y a la tercera fue la vencida en el minuto 32. Pedraza, muy activo todo el primer tiempo, llegó hasta la línea de fondo por la izquierda y tras superar a Pedro López puso el balón al centro del área pequeña y Munir remató sin oposición.

Tras el gol el Levante trató de reaccionar con dos ocasiones para batir a Pacheco, pero el Alavés no perdía el orden defensivo y las acciones del conjunto local, que no lograba imponerse en el centro del campo, apenas inquietaban al equipo alavés.

Hasta el final del primer tiempo el Levante trató de nivelar el marcador. El partido se jugó en el campo del Alavés, pero el equipo de Di Biasi se mostró firme en su parcela y apenas dio concesiones a un rival que no pudo sacar provecho de su dominio del balón.

Acuciado por el marcador en contra, Juan Ramón López Muñiz reforzó el ataque de su equipo con la entrada de Emmanuel Boateng por Rober Pier tras el descanso y aunque el Levante buscó el empate con ahínco, el Alavés seguía defendiendo con orden y lograba que los locales no inquietasen apenas a Pacheco.

Además, los vitorianos tampoco se olvidaban de atacar y trataban de lanzar alguna contra con la que matar el partido ante un Levante que aún reforzó más su ataque con Nano Mesa y quedó con una defensa de tres.

En el último tercio del encuentro el juego se trasladó casi por completo a la parcela del Alavés, con el equipo de Muñiz volcado sobre el área del conjunto vasco en busca de encontrar una brecha en el firme entramado defensivo visitante, pero sin suerte.

Además, en una de las pocas aproximaciones del Alavés al área rival en la segunda parte los visitantes lograban prácticamente sentenciar el partido en el minuto 81 con un gol de Medrán de cabeza tras un centro de Rubén Duarte.

En los compases finales, el Alavés se dedicó a controlar el partido ante un Levante a la desesperada que vio cómo sufría la primera derrota en la temporada en el Ciutat de València y que encadena a la de la pasada semana en el campo del Betis.

- Ficha técnica:

0 - Levante: Raúl, Pedro López (Nano Mesa, m.64), Postigo, Chema Rodríguez, Toño García, Róber Pier (Boateng, m.46), Campaña, Samuel (Luna, m.14), Bardhi, Morales y Alegría.

2 - Alavés: Pacheco, Alexis, Maripán, Ely, Duarte, Dani Torres, Manu García, Ibai Gómez (Vigaray, m.54), Pedraza, Medrán (Santos, m.88) y Munir (Katai, m.78).

Goles: 0-1, m.32: Munir. 0-2, m.81: Medrán.

Árbitro: Fernández Borbalán (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Bardhi del Levante y a Maripán, Vigaray, Alexis, Manu García y Boateng del Deportivo Alavés.

Incidencias: partido de la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estado Ciutat de València ante 18.528 espectadores.