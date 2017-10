Duarte ve "muy motivada" a la plantilla del Alavés a pesar de los resultados

Vitoria, 17 oct (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Rubén Duarte ha señalado este martes que ve "muy motivada" a la plantilla del conjunto albiazul a pesar de los resultados y ha confiado en "sacar los tres puntos" el sábado ante el Real Betis.

El almeriense ha confesado, no obstante, en una rueda de prensa que se espera un partido "complicado" ante el conjunto sevillano, que ha empezado "muy bien" la temporada y que ha hecho "muy buen" grupo.

Ha reconocido que "el Betis está encajando muchos goles, pero también está metiendo muchos", por lo que ha considerado que deberán "reforzar" sus armas de cara a esta jornada.

Respecto a la última derrota ante la Real Sociedad por 0-2, el defensa alavesista ha admitido que "cuando no se gana con un buen trabajo, te vas a casa" muy mal, aunque ha matizado que "lo bueno es que a los siete días hay una reválida".

"Lo del sábado pasado ante la Real nos tiene que servir para aprender y para corregir los errores", ha añadido.

El futbolista ha llamado a la calma a pesar de que en casa no han logrado ganar porque, a su juicio, han recibido equipos que juegan en Europa.

Duarte ha recuperado la titularidad después de no contar para Luis Zubeldía ni siquiera en las convocatorias, por ello ha explicado que "el fútbol, semana tras semana, es una lección para el espectador y futbolista, y hay que trabajar para que cuando llegue la oportunidad intentar aprovecharla".

"Todos los jugadores de la plantilla tienen que aportar su granito de arena", ha incidido.

"Estamos a un paso de conseguir el objetivo de salir del descenso pero quedan muchos partidos y estoy seguro de que sacaremos el objetivo adelante", ha sostenido el andaluz.

El lateral izquierdo ha confesado que el equipo "nota mucho el apoyo de la afición" y ha animado a que siga con ellos porque la temporada "no ha hecho nada más que empezar", aunque ha reconocido que tienen "una deuda pendiente" con sus seguidores y se ha mostrado seguro de que "llegarán las victorias en casa".