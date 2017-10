Katai: "Hubo un cambio de actitud cuando ganamos al Levante"

El jugador del Alavés Aleksandar Katai reconoció este miércoles que hubo "un cambio de actitud" cuando el equipo ganó al Levante y consiguió los tres puntos.

El futbolista serbio admitió en rueda de prensa que empezó "mal" la temporada en el terreno personal porque no jugaba y los resultados no eran buenos.

En ese sentido, explicó que sabía lo que pasaba con el anterior entrenador albiazul, Luis Zubeldía, porque desveló que nunca le explicó la situación que estaba viviendo ni por qué no jugaba.

En cambio, admitió que con Gianni De Biasi ha "mejorado la situación" y tiene comunicación con el técnico italiano, por lo que se encuentra "mejor".

Katai se mostró feliz por haber empezado a jugar y formar parte del juego del equipo como hizo en los dos últimos partidos, pero espera "mejorar y tener mayores oportunidades en los próximos partidos para seguir mejorando".

El balcánico apuntó que tienen "cualidades" y que dentro del equipo "hay buenos jugadores", aunque les falta "ese punto de suerte para hacer gol" a pesar de haber creado ocasiones en los partidos.

Como se vio en el primer partido de la era Gianni De Biasi, Aleksandar Katai ha incidido que necesitan "estar juntos" y aunque reconoció que algunos jugadores "pueden marcar diferencias", cree que lo mejor es "jugar como un equipo".

El albiazul repasó su llegada al club babazorro el año pasado del fútbol serbio y aceptó que tuvo "problemas porque había mucha diferencia entre ambas ligas".

Por otro lado, Katai descubrió que ha tenido ofertas del fútbol chino, pero indicó que seguirá en el Alavés.