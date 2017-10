Un necesitado Alavés pone a prueba la marcha del Valencia

Vitoria/Valencia (España), 27 oct (EFE).- Un necesitado Deportivo Alavés pondrá a prueba la magnífica marcha del Valencia este sábado en el encuentro que abrirá la décima jornada de LaLiga Santander en Mendizorroza.

Los valencianistas acuden a Vitoria con la intención de mantener la racha inicial de la actual temporada plasmada en su segunda posición, la condición de invicto y los veinticinco goles marcados en nueve partidos como datos que reflejan su muy buen momento futbolístico.

La diferencia en la clasificación con su rival, que no ha puntuado en casa, aunque ya ha recibido a Barcelona y Real Madrid, es abismal, pero el primer objetivo del técnico valencianista, Marcelino García Toral es que su equipo no se relaje.

Respecto a la alineación que presentará en la capital vasca, destaca la ausencia del capitán y líder del equipo, Dani Parejo, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Al margen de ello, el equipo inicial en Medizorroza se parecerá mucho más al que goleó el pasado sábado en Mestalla al Sevilla (4-0) que al que se impuso el martes al Zaragoza en Copa del Rey en La Romareda (0-2), en el que Marcelino realizó numerosas rotaciones.

De hecho, el técnico ha dejado fuera de la convocatoria al defensa Rubén Vezo y al centrocampista chileno Fabián Orellana, que fueron titulares en La Romareda. Por contra, sí que podrá contar con el delantero Santi Mina, autor de tres goles esta temporada, tras haberse recuperado de sus molestias físicas.

Con este planteamiento, Neto regresará a la portería y Montoya y Gayà a los laterales, mientras que para el centro de la zaga Garay, Paulista y Murillo se disputarán las dos plazas disponibles.

La ausencia de Parejo en la medular dará paso en el centro a Carlos Soler para acompañar a Kondogbia y , con Guedes en una banda, Andreas Pereira o Nacho Gil podrían completar la línea de cuatro en la medular.

Rodrigo, que apenas jugó unos minutos en Zaragoza, aunque marcó un gol, y Zaza, que descansó, formarán la dupla en ataque del equipo de Marcelino.

El conjunto albiazul, que todavía no ha puntuado en su feudo, llegan con confianza a este encuentro tras la victoria en la Copa Del Rey ante el Getafe (0-1).

Sin embargo, la realidad es que la escuadra vasca no ha tenido fortuna con el calendario y en los primeros encuentros que ha disputado como local en este inicio de campaña se ha enfrentado a equipos de entidad que juegan en competiciones europeas como Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Real Sociedad.

Un total de cinco equipos ante los que ha cosechado cinco derrotas que le han impedido brindar un triunfo a sus incansables seguidores.

Gianni De Biasi no podrá contar con Álvaro Medrán para esta cita, cedido por el equipo de Mestalla, debido a que el club valenciano incluyó en el contrato de préstamo "la cláusula del miedo" que le impide jugar ante su equipo de procedencia.

Del mismo modo, no estarán disponibles los defensas Héctor Hernández y Víctor Laguardia por lesión, pero sí podrá contar con Ibai Gómez, que se ha recuperado del golpe que recibió en la rodilla izquierda.

Es muy posible que el italiano vuelva a apostar por un equipo de corte defensivo formado por cinco defensas tal y como ha hecho en los dos últimos partidos ante el Real Betis y el Getafe.

Así, la línea defensiva podría estar compuesta por Carlos Vigaray, Alexis Ruano, Guillermo Maripán, Rodrigo Ely y Rubén Duarte.

Por delante pueden formar tres centrocampistas como Dani Torres, Manu García y Alfonso Pedraza, mientras que en la zona de ataque Munir, un fijo en la alineación, estará acompañado por Bojan Krkic o Christian Santos.

Alineaciones probables:

Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray, Ely, Alexis, Maripán, Duarte; Manu García, Dani Torres, Pedraza; Bojan o Santos y Munir.

Valencia: Neto, Montoya, Garay, Murillo, Gayá; Guedes, Soler, Kondogbia, Andreas Pereira; Rodrigo y Zaza.

Árbitro: José Luis González González (Comité Castellanoleonés)

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 11.00 GMT.

---------------------------------------------------------------

Puestos: Alavés (19º, 3 puntos); Valencia (2º, 21 puntos).

La clave: La capacidad de ambos equipos para suplir las ausencias de Parejo (Valencia) y Medrán (Álaves).

El dato: El Alavés no ha puntuado en su casa, mientras el Valencia es uno de los tres conjuntos invictos del campeonato.

La frase: De Biasi "No firmo el empate".

El entorno: A pesar de la situación clasificatoria, la afición albiazul es optimista con los pasos que está dando su equipo. EFE