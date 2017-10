1-2. Zaza y Rodrigo confirman las aspiraciones del Valencia

Vitoria, 28 oct (EFE).- Simone Zaza y Rodrigo Moreno, de penalti, aprovecharon dos errores de un buen Alavés para lograr una victoria que confirma las, cada vez más altas, aspiraciones del Valencia.

Los de Marcelino fueron de menos a más en ambos periodos e hicieron valer su pegada y la buena racha que les mantiene invictos después de diez partidos.

A pesar de la derrota, el Alavés mostró una clara mejoría respecto a las jornadas anteriores, pero sigue sin puntuar en Mendizorroza.

El equipo local dio el primer aviso con una galopada de Alfonso Pedraza en los primeras instantes del encuentro, con la que el cordobés piso área pero no pudo conectar con los delanteros albiazules.

El italiano Gianni De Biasi, técnico local, planteó un equipo defensivo, pero con la velocidad suficiente como para salir al contragolpe e intentar superar a un Valencia que buscó el equilibrio y la posesión a pesar de la ausencia de Dani Parejo por sanción.

La primera ocasión clara del encuentro la protagonizó, de nuevo, Alfonso Pedraza en el minuto 10 con una nueva internada por la banda izquierda que, tras el error cometido por el valencianista Montoya, pudo llegar al área y en lugar de buscar un compañero optó por el disparo que repelió Neto junto al primer palo.

La jugada continuó y concluyó con un disparo de Tomás Pina desde fuera del área que atajo sin problemas el guardameta ché.

En el minuto 18, volvió a ser el Alavés el que estuvo cerca de estrenar el marcador con un libre directo lanzado por Munir que detuvo Neto junto a la cepa del poste izquierdo de su portería.

Al Valencia le costó entrar en el encuentro, notó la ausencia de Parejo en la creación y fue el plantel vitoriano el que se mostró más cómodo y el que contó con las primeras opciones para mover el resultado.

Con el paso de los minutos, los de Marcelino fueron ganando terreno a un Alavés que no tuvo más remedio que despejar los balones colgados desde las bandas por los jugadores valencianistas y que basó su juego en las recuperaciones de balón, además de la inspiración de Alfonso Pedraza.

Así, el Valencia se adelantó en el minuto 34 con un gol de Simone Zaza que batió a Pacheco con un potente disparó desde dentro del área tras un mal despeje del central local Adrián Diéguez, que debutaba en este encuentro, que recogió Andreas Pereira y encontró con velocidad al delantero valencianista para sumar el primer tanto.

El Alavés se estiró tras recibir el gol, pero sólo contaba con el arma de Alfonso Pedraza que lo intentó una y otra vez por su banda, aunque sin éxito.

La primera mitad se cerró con 0-1 tras un peligroso saque de esquina botado por el equipo de Mestalla que puso en jaque a Pacheco y que concluyó con un disparo de Carlos Soler que no encontró portería.

El empate del Alavés llegó en la reanudación del partido a través de un saque de esquina lanzado por Munir que cabeceó Alexis a la red para poner las tablas en el marcador.

El gol espoleó a los alavesistas, que apoyados por una entregada afición, estuvo a punto de hacer el segundo gol en el 53 a través de un disparo de Munir desde fuera del área que obligó a estirarse al guardameta visitante.

El Glorioso creó que peligro en varias jugadas a balón parado ante un Valencia desaparecido que perdió su sitio tras el paso por vestuarios.

Munir comenzó a tomar protagonismo y volvió a poner a prueba a Neto con nuevo disparo lejano que atajó el portero brasileño, que tuvo mucho trabajo en la segunda mitad.

A pesar de todo, cuando el Alavés estaba jugando sus mejores minutos, Rodrigo volvió a adelantar al Valencia tras un penalti señalado por el colegiado González González en el minuto 65 por mano dentro del área de Rodrigo Ely.

El gol valencianista cayó como un jarro de agua fría en el equipo local y el partido volvió a dar un giro para pasar a manos de un Valencia que volvió a ir de menos a manos en la segunda parte.

En el 85, una nueva llegada de Alfonso Pedraza estuvo a punto de empujarla a la red Christian Santos, pero el balón se fue por línea de fondo, junto al poste izquierdo de la portería visitante.

En los últimos minutos el Alavés se volcó en busca del empate, mientras el Valencia buscó la velocidad de sus hombres de ataque para buscar la espalda de la zaga vitoriana, pero el choque concluyó con la victoria ché por 1-2.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Vigaray, Alexis, Ely, Diéguez, Pedraza; Pina (Sobrino, min. 81), Manu García, Wakaso; Munir (Bojan, min. 73) y Santos.

2 - Valencia: Neto; Montoya, Gabriel Paulista, Garay, Gayá; Pereira, Carlos Soler (Maksimovic, min. 87), Kondogbia, Guedes (Lato, min. 77); Rodrigo y Zaza (Santi Mina, min. 79).

Goles: 0-1, m.34: Zaza. 1-1, min. 48: Alexis, de cabeza. 1-2, min. 66: Rodrigo, de penalti.

Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Vigaray (min. 23), Santos (min. 35), Ely (min. 65) y Diéguez (min. 77) y Manu García (min. 87) y al visitante Paulista (min. 17).

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander disputado en el estado de Mendizorroza ante 18.638 espectadores.