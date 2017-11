Vigaray: "Nos tomamos el partido ante el Getafe como una final"

El jugador del Deportivo Alavés, Carlos Vigaray, ha manifestado hoy que se toman el partido del sábado ante el Getafe "como una final" porque la situación en la que están "no es fácil" y necesitan "ganar".

El zaguero albiazul ha indicado que deben seguir "en la misma línea, aunque los resultados no hayan sido buenos" y ha reconocido que el choque ante el conjunto azulón "es muy difícil porque tiene buenos jugadores".

"Va a ser un partido bonito y muy disputado a nivel de competitividad porque los dos equipos nos entregamos en todos los partidos", ha explicado el madrileño, quien ha dicho que tienen que estar "concentrados" ya que el choque se decidirá "por algún detalle".

Los alavesistas ya vencieron por 0-1 en el encuentro de ida de Copa del Rey y aunque ha admitido que aquel resultado les da "más confianza", ha señalado que "son competiciones distintas".

Carlos Vigaray se formó en la cantera del plantel madrileño y ha apuntado que "siempre es especial volver al club que te ha visto crecer y que te dio la oportunidad de jugar en Primera División".

El lateral ha cobrado mayor protagonismo en este curso y ha reconocido que cuando se juega de titular está "más contento, pero lo importante es el equipo".

En este sentido ha sostenido que "cuando las cosas no van bien, anímicamente no ayuda mucho", al tiempo que ha aceptado que no ofreció su "mejor nivel" inicio de la campaña.

"Desde la llegada del nuevo 'míster' tenemos las ideas más claras y personalmente estoy mejor ahora que al principio", ha relatado.

En la actualidad, Vigaray pelea por un puesto en el lateral derecho con Alexis Ruano, pero el babazarro ha expresado que aunque el defensa malagueño "está más a gusto de central", es bueno "que haya competitividad para aumentar el nivel".

"Jugando con cinco defensas estamos más ordenados y encajamos menos goles. Es verdad que ofensivamente tienes más libertad porque se queda más gente atrás", ha considerado Vigaray.