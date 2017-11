Tomás Pina: "Sería importante salir del descenso para nuestra confianza"

Vitoria, 15 nov (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Tomás Pina ha considerado que "sería importante salir del descenso" para la confianza del equipo a pesar de que queda mucha liga por delante.

El centrocampista ha comparecido en rueda de prensa y se ha referido a la situación clasificatoria que atraviesa el Alavés y que podría cambiar si consigue un marcador positivo y le acompañan otros resultados.

Así, ha explicado que el partido ante el Getafe "es un partido vital", sobre todo para los albiazules después de estar en puestos de descenso desde el inicio y poder salir de ellos en esta jornada.

"De inicio, tenemos que ir a sacar los tres puntos y luego ya veremos cómo se desarrolla el partido", ha puntualizado el jugador.

"Espero un partido muy intenso y muy disputado porque somos dos equipos que vamos a dejar pocos espacios", ha augurado Pina, quien ha insistido en que deben intentar "seguir con la línea de dejar la portería a cero".

Ha considerado que están en un "buen" camino, que están cogiendo "los conceptos que quiere el entrenador" y llevan una "línea ascendente".

El albiazul ha recordado que "los equipos que consiguen los objetivos que se marcan lo hacen porque reciben pocos goles", por lo que ha incidido en esta característica.

"Me encuentro mejor, para mí es necesario tener claro lo que necesita el equipo de mí y lo que me pide el 'míster'", ha valorado el babazorro, que se ha ganado la confianza de Gianni De Biasi en los últimos partidos.

"A nivel físico también me encuentro mejor después de dos meses de entrenamientos continuidad, pero todavía no me he visto a mi mejor nivel, por lo que espero seguir mejorando", ha sostenido.

Sobre el rival azulón ha opinado que "no es un equipo de nombres, sino de idea de equipo" y ha manifestado que sólo los tres o cuatro primeros de la liga tienen jugadores muy importantes en sus equipos.