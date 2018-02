Abelardo: No pensaba ser entrenador,pero veía mucho fútbol cuando era jugador

El técnico del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha confesado este martes que no pensaba ser entrenador, pero como veía "mucho fútbol cuando era jugador" le ha ayudado en su actual dedicación profesional.

El preparador albiazul, en una entrevista publicada por el club vitoriano en las redes sociales, ha señalado que volver al Alavés era un "reto importante" y ha apuntado que "el fútbol ha crecido en cuanto a afición" en Vitoria, porque "antes tenía más afición el baloncesto y ahora se ha equiparado".

"Vitoria es una ciudad que me atraía mucho y creo que he acertado", ha expresado el técnico que se ha mostrado "contento" con su decisión y agradecido al club.

Ha analizado que el fútbol de ahora "tiene muchos más medios que antes, hay más gente alrededor del entrenador que facilita su labor y que "los jugadores son más profesionales".

"Ahora se mira mucho más la alimentación y en ese sentido se ha profesionalizado cada vez más y en el Alavés sobre todo", ha sostenido.

Ha subrayado en su trayectoria que ha empezado "a entrenar desde abajo", lo que le ha hecho "coger poso y vivir el fútbol modesto", que provoca que un entrenador crezca de forma pausada.

"Es más difícil ser entrenador que jugador porque el entrenador tiene que llevar un grupo de 25 personas y decidir sobre ellos", ha asegurado el "Pitu", que ha admitido que le resulta "duro dejar a gente en el banquillo y fuera de la convocatoria".

El asturiano ha manifestado que intenta ser "exigente, justo y decir las cosas como son aunque le parezca mal al futbolista", porque a él le gustaba "que los entrenadores fuesen así" con él.

"Creo que la exigencia hace que el trabajo vaya mejor", ha añadido.

Ha recordado que el partido de Girona fue "fundamental y un punto de inflexión para el grupo por cómo se produjo", ya que remontar un partido en 20 minutos supuso un golpe de moral muy fuerte.

"A partir de ahí trabajé mucho el aspecto psicológico del jugador y metí tres cositas en ataque y en defensa, pero ellos son los que ganan los partidos", ha considerado el preparador alavesista.

Abelardo ha indicado en la entrevista ofrecida al club vasco que intentará no tener "un once fijo y que la gente vaya entrando en el equipo" ahora que ya no hay Copa del Rey y que los jugadores han respondido bien en el torneo copero.

Sobre los seguidores albiazules ha opinado que les necesitan y está seguro de que "van a estar ahí hasta el final", algo que valora mucho porque "con esta comunión" conseguirán "el objetivo de seguir en Primera el año que viene".