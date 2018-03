Abelardo: "Nuestro balance lo firmarían el Barcelona o el Real Madrid"

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha indicado este sábado que forman "un equipo muy fuerte" y que su balance de resultados "lo firmarían el Barcelona o el Real Madrid", aunque ha incidido en que se tienen que basar "en la humildad".

Ha reconocido que la anterior jornada ante la Real Sociedad fueron "inferiores los primeros minutos" y les costó caro, por lo que ha manifestado que si no están al 100 % durante los 90 minutos, son "un equipo que lo paga y que le cuesta más ganar".

El 'Pitu' no ha querido dar pistas de cómo afrontará el partido ante el Real Betis en la rueda de prensa previa, pero ha avanzado que los andaluces pueden "variar los sistemas" y ha destacado que "en los últimos partidos ha jugado con tres centrales".

"No me influye jugar fuera o en casa y mi idea es preparar el partido respecto al rival sin importar igual si estamos en 'Mendi' o no", ha asegurado el asturiano, que ha solicitado a su escuadra que sea "valiente".

Ha apuntado que desde que él llego al Alavés están jugando "el mismo sistema" y tienen que intentar jugar siempre igual, aunque, como es lógico, ha matizado que cambia cosas en función del rival.

"Somos un equipo defensivo y tenemos que empezar por defender bien porque si mantenemos la portería a cero tenemos muchas opciones de ganar", ha opinado.

Abelardo ha considerado que "siempre hay presión en Primera División", pero ahora, ha aceptado que están "en una situación muy buena" y ha deseado conseguir la salvación "cuanto antes". "Creo que para estar tranquilos hay que conseguir 40 puntos", ha añadido.

Una de las dudas para recibir al conjunto verdiblanco es la de John Guidetti, aunque el técnico del Glorioso ha señalado que le da igual si el delantero sueco está disponible o no porque pondrá a once jugadores que lo harán "igual de bien".

A pesar de todo, ha concluido que prefiere "tener a todos los jugadores disponibles para poder elegir".